走進展場，地面鋪滿枯枝與落葉，空氣中飄散淡淡的自然葉香，在台北市繁華的忠孝復興商圈，巷弄裡藏著一處讓人暫時遠離喧囂的藝術空間。

大安覺風藝文空間至12月31日舉辦「常觀・涅槃—我從涅槃來」胡軍軍法境創作展，展出12幅涅槃佛經典畫作。藝術家胡軍軍長年以涅槃佛為創作核心，透過鮮明色彩與東方山水意象，打破外界對涅槃等同死亡的刻板印象，也邀請觀眾從藝術重新思考生命與生死的意義。

枯枝落葉鋪滿展場 打造沉浸式涅槃藝術體驗

走進展場，枯枝與落葉這陣淡淡的自然葉香，是新竹志工們悉心蒐集、挑揀去蕪存菁並經過日曬的成果。枯葉從塵土中來，終將回歸塵土，這份生生不滅的循環，完美呼應了「涅槃」的精神。

此次展覽由劇場視覺影像設計師王奕盛操刀，透過空間、光影與作品交織，讓藝術與佛法不只停留在畫面上，而是成為一場可以走進去的體驗。

涅槃不是死亡 胡軍軍用繽紛色彩翻轉傳統印象

提到「涅槃」，不少人直覺聯想到死亡，但在佛教中，涅槃並非單純指生命終結，而是超越生死煩惱、放下執著，達到寂靜自在的理想境界。

長年以涅槃佛為創作主題的胡軍軍，選擇以不同於傳統佛教繪畫的方式，呈現她對涅槃的理解。

在她的作品中，佛陀安然側臥，周圍交織粉橘、湖水藍、螢光黃、朱紅與薰衣草紫等鮮明色彩，搭配山水、亭台、石燈籠、菊花及飛鳥等元素，讓原本容易被聯想為莊嚴、肅穆的題材，展現溫柔而充滿生命力的一面。

胡軍軍曾因選擇這項題材，被朋友打趣說，「畫涅槃佛不就等於天天把死亡掛在牆上？」然而，她始終相信，涅槃所傳達的並非消逝與悲傷，而是超越煩惱後的平靜與自在。

佛陀安然側臥，繽紛色彩是胡軍軍的特色。（圖／大安覺風藝文空間提供）

從生死疑問走向藝術修行 3個發願成創作動力

胡軍軍2003年接觸佛法並皈依佛門，法名「常觀」。在著作《我從涅槃來》中，她分享自己投入涅槃創作的緣起，以及支撐她持續創作的3個發願。

首先是以藝術回報佛恩。她希望透過自身專長創作佛像，讓更多人因欣賞藝術而親近佛法，進一步認識佛陀的智慧。

其次，她期望為佛教美術注入當代色彩，在延續傳統經典的同時，以不同形式與藝術語言，留下屬於這個時代的佛教藝術作品。

第三個發願，則來自她自幼對生命的疑問。從「生從何來、死往何去」的好奇出發，胡軍軍在接觸佛法後，逐漸找到探索生死議題的方向。

對她而言，最初選擇涅槃作為創作主題或許出於直覺，但隨著對佛法理解日益深入，持續創作涅槃佛已成為更加堅定的信念。

寬謙法師與胡軍軍因藝術結緣 12幅畫作全數捐贈

胡軍軍與覺風佛教藝術文化基金會創辦人寬謙法師，長年因佛法與藝術結緣。寬謙法師俗名楊漢珩，是雕塑家楊英風的三女兒，畢業於成功大學建築所博士班，1986年剃度出家，並於1988年創立覺風佛教藝術文化基金會，致力推動佛教藝術與文化傳承。

寬謙法師曾指出，佛教所說的涅槃，是解脫生死煩惱之苦，放下執著，並非一般人所理解的死亡，而是學佛者追求的最高理想境界。

胡軍軍自2007年起與寬謙法師因佛法和藝術結緣，並發心護持北投覺風開山道場。此次展出的12幅經典畫作，也全數捐贈覺風，希望透過藝術持續推廣佛法。

胡軍軍長年以涅槃佛為創作核心，透過鮮明色彩與東方山水意象，打破外界對涅槃等同死亡的刻板印象。（圖／大安覺風藝文空間提供）

看展還能彩繪涅槃佛 展期至12月31日

除了欣賞畫作，展場外也規劃涅槃佛線稿著色活動，邀請民眾拿起畫筆，為佛像填上自己喜愛的色彩，並寫下心願與祝福，讓觀展不只是單向欣賞，也能成為親身參與的藝術體驗。