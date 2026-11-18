蘋果為慶祝《寶可夢》（Pokémon）誕生 30 週年，宣布自2026年11月16日起展開一系列紀念活動，除了推出以寶可夢為主題的限定版Apple Gift Card，也同步釋出多款 iPhone 專屬桌布，其中包含為摺疊手機iPhone Duo設計的版本；此外，日本Apple Store還將與《Pokémon GO》合作，讓門市成為遊戲中的PokéStop補給站，相關活動主要集中在日本市場。

寶可夢限定Apple Gift Card登場！以 Applin為主題、每人限購3張

這次紀念活動的一大亮點，就是蘋果在日本推出的Pokémon Special Edition Apple Gift Card，卡片以寶可夢角色Applin（啃果蟲）為設計主題，結合 Apple Gift Card 與寶可夢元素，提供不同於一般版本的特殊卡面。

這款限定禮品卡自2026年11月16日起至11月30日止，於日本所有Apple Store實體門市販售，儲值金額可選擇1,000日圓至250,000日圓，每位顧客最多限購3張，數量有限、售完為止。目前相關資訊僅提及日本市場，尚未公布其他地區的販售計畫。

iPhone寶可夢桌布同步開放下載！iPhone Duo也有專屬版本

（圖／Newspie新聞派提供）

除了實體禮品卡，蘋果也為這次30週年紀念活動設計一系列原創寶可夢主題iPhone桌布，讓使用者能夠將寶可夢元素融入手機畫面；值得注意的是，這次推出的桌布也包含專為iPhone Duo打造的版本，將蘋果最新摺疊手機納入紀念活動，這批原創桌布已透過蘋果指定活動頁面提供下載。

日本Apple Store化身PokéStop！門市換上寶可夢主題設計

這次合作也延伸至日本Apple Store實體門市；蘋果宣布，即日起至2026年11月30日，日本所有Apple Store都將成為《Pokémon GO》遊戲內的PokéStop補給站，玩家可以在遊戲中與這些據點互動，讓實體門市與手機遊戲產生連結。

與此同時，日本Apple Store也加入「We ❤️ Pokémon」主題宣傳設計，呼應寶可夢 30 週年紀念活動；蘋果另外透過日本App Store介紹多款寶可夢相關應用程式，讓活動涵蓋實體禮品卡、 iPhone桌布、手機遊戲及 App Store等不同服務。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）