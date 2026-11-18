北台灣今（18）日午後天氣將明顯轉變！中央氣象署指出，隨著東北季風增強，桃園以北及宜蘭、花蓮將轉為有局部短暫雨的天氣，且愈晚降雨機率愈高，氣溫也將隨之下滑。這波冷空氣強度有機會達到大陸冷氣團等級，預估週六（21日）清晨最冷，中部以北及東北部低溫下探14至15度，局部空曠地區受輻射冷卻影響，氣溫可能更低，直到週日（22日）白天才逐漸回暖。

北台灣今午後轉雨降溫 中南部高溫仍飆31度

氣象署表示，今日東北季風增強，桃園以北及宜蘭、花蓮將轉為局部短暫雨，且越晚降雨機率越高；新竹、苗栗、台東及恆春半島也有零星降雨，外出建議攜帶雨具，其他地區為多雲到晴。

氣溫方面，各地低溫約19到21度，北部、東北部及東部上午仍較為舒適，高溫約25至27度，但下午起隨著東北季風增強及降雨增加，氣溫將逐漸下降；至於中南部，白天仍維持多雲到晴，高溫可達28至31度，預計入夜後才會逐漸轉涼。

此外，苗栗至台南、恆春半島及部分離島風勢增強，局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請多留意。

週四持續降溫 週五、週六挑戰冷氣團等級

週四（19日）東北季風持續影響，桃園以北、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，中層水氣偏多，新竹以南山區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣象署預報員張承傳指出，這波冷空氣將一路影響至週六，強度有機會達到大陸冷氣團標準，其中週六清晨是最冷時段。

預估19日至21日，北部及東北部白天高溫僅18至20度，中部約21至24度，南部仍有25至28度；低溫方面，中部以北及東北部下探14至15度，南部及花東約16至18度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，這波冷空氣強度預計落在冷氣團標準附近，是否達標仍有變數。週四夜間至週六乾冷空氣接手，天氣將逐漸轉乾，部分地區日夜溫差可能接近10度，尤其空曠地區須留意輻射冷卻造成的低溫。

週六雨停轉晴仍偏冷 高山有望降雪

降雨方面，週五（20日）起水氣逐漸減少，僅東半部、恆春半島及西半部山區仍有局部短暫雨；週六各地大多轉為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星降雨。

值得注意的是，週四晚間至週五，若溫度與水氣條件配合，3500公尺以上高山可能出現路面結冰及零星降雪，前往山區活動應留意安全。

週日白天逐漸回暖 下週一高溫上看29度

氣象署指出，週日冷空氣開始減弱，但清晨中部以北及東北部仍可能出現14至15度低溫，白天起氣溫才逐漸回升。

下週一（23日）各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨，全台高溫可回升至26至29度。不過，早晚仍偏涼，民眾應留意日夜溫差，適時增添衣物。