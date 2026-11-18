台灣便利商店雙雄持續擴張，競爭已從門市數量延伸到集團經營！統一超17日舉行法說會，前三季合併營收達2,758.79億元，年增5.72％，歸屬母公司稅後淨利92.93億元，年增4.4％，營收與每股純益雙雙創下歷年同期新高；相較之下，全家前三季合併營收865.35億元，年增6.54％，兩家公司雖然同樣以便利商店為核心，但隨著轉投資事業不斷擴張，營收規模與獲利結構也呈現不同面貌。

統一超在法說簡報中指出，前三季合併營收成長主要來自台灣7-ELEVEN、菲律賓7-ELEVEN及康是美等事業貢獻，透過商品結構優化與規模經濟效益，帶動整體營運表現。其中，歸屬母公司稅後淨利92.93億元，每股純益8.94元，較去年同期的8.56元增加0.38元。

統一超營收規模領先 集團多元事業挹注獲利

若與全家比較，統一超前三季合併營收規模約為全家的3.19倍，歸屬母公司稅後淨利則約為6.86倍，顯示雙方不僅營收規模不同，整體獲利金額也存在明顯差距。

全家前三季合併營收865.35億元，年增6.54％，歸屬母公司稅後淨利13.55億元，年增10.1％，每股純益6.07元。從成長率來看，全家營收及獲利增幅較高，不過，統一超合併財報涵蓋的事業體較多，除了台灣7-ELEVEN，還包括菲律賓7-ELEVEN、康是美、星巴克及物流等事業，整體營收與獲利基期也較大；全家則涵蓋便利商店、餐飲及其他轉投資事業，因此兩家公司成長率的差異，也必須放在各自的經營規模與事業結構下觀察。

進一步觀察統一超的獲利來源，法說簡報揭露，台灣7-ELEVEN本業占集團合併營收61％，貢獻約52％稅前淨利；其他零售事業占合併營收30％，稅前淨利貢獻則達28％，物流事業亦貢獻約7％稅前淨利。這也顯示，統一超的經營模式已從台灣便利商店門市，延伸至海外零售、藥妝、物流及其他生活服務事業，形成多元獲利結構。

不只比誰開店多 統一超單店日銷售成長2.4％

回到台灣便利商店本業，統一超前三季個體營收達1,707億元，年增3.9％，其中單店日均銷售額（PSD-Sales）年增2.4％，顯示公司除了持續展店，也透過商品結構調整，提高門市銷售表現。

從展店策略來看，統一超今年規劃新增150至200家門市，截至9月底，台灣7-ELEVEN實體門市已達7,359家，較去年同期增加173家，除了拓展新興商圈，也持續導入生鮮蔬果、智能果昔機及複合式專區，並結合康是美、星巴克等集團品牌，擴大門市服務範圍。

全家則持續強化鮮食、烘焙及自有品牌商品，前三季總店數達4,536家，既有店日均銷售連續三季正成長，並透過早餐搭購、少食商品及跨界聯名，增加消費者進店頻率與購買品項。

兩家公司也不約而同將健康飲食視為重要成長方向，統一超持續發展高蛋白、原型食物及健康鮮食，全家則推出運動營養餐食、蒸煮蛋及高蛋白咖啡等商品，從原有的便當、飯糰與咖啡市場，進一步擴大消費族群。

雙雄前10月營收增幅接近 會員經營成下一戰場

若將觀察時間拉近至10月，統一超單月合併營收320.78億元，年增7.26％，全家則為97.64億元，年增0.5％。統一超受惠10月連假、萬聖節及秋冬換季需求，鮮食相關業績成長近一成，跨界聯名商品與會員活動也挹注營運。

不過，從前10月累計營收來看，統一超達3,079.56億元，年增5.88％，全家則為962.98億元，年增5.9％，雙方成長幅度相當接近，也反映出單月營收容易受到節慶、天氣及促銷活動影響。

除了實體門市，會員經營也是雙雄積極布局的方向。統一超OPENPOINT會員已突破2,000萬人，透過uniopen整合點數、支付及跨品牌服務，並串聯超過500家品牌、近70萬家特約商店，擴大會員生活圈。

全家會員則突破2,050萬人，持續推動點數跨場景累積與兌換，並透過全家APP、跨店取貨及宅配服務，增加會員在不同消費場景的使用機會。

從兩家業者的最新營運布局來看，台灣便利商店競爭已不再侷限於門市規模。統一超持續擴大集團事業與會員生態圈，全家則深耕鮮食、餐飲及數位服務，當超商逐漸從零售通路發展為生活服務平台，未來如何整合集團資源、提升單店產值與會員消費頻率，將成為雙雄爭取下一波成長的重要關鍵。