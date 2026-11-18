過去肚子餓了，消費者可能走進便利商店買個飯糰、便當，如今，超商卻想包辦一家人的三餐！統一超昨（17）日法說會揭露，旗下7-ELEVEN鮮食年銷售額已達500億元規模，未來更要將鮮食銷售占比推升至25％以上，從高蛋白餐食、現蒸蛋品到健康蔬食，積極擴大餐飲版圖；全家也不甘示弱，除了早餐、烘焙與熟食，更透過冷凍食品搶進家庭冰箱，兩大超商正從解決消費者一餐，進一步爭奪家庭餐桌商機。

台灣便利商店密度高，展店雖然仍是業者擴大營收的重要方式，但隨著市場競爭日趨激烈，如何讓消費者一天走進門市不只一次，成為提升單店產值的關鍵。從早餐的咖啡、三明治，到午餐便當、下午茶甜點，甚至晚餐與家庭備餐，超商希望透過擴大餐飲選擇，讓消費者在不同時段都有進店消費的理由。

鮮食年賣500億元 統一超下一步拚占比25％

根據統一超法說簡報，台灣7-ELEVEN鮮食銷售額在2003年達100億元，2012年增加至200億元，2020年突破300億元，2023年達400億元，2025年進一步達到500億元規模。隨著鮮食業務擴張，銷售占比也從早期約14％至17％，提升至20％至24％，未來將挑戰突破25％。

值得注意的是，統一超不再只是追求便當、飯糰等傳統鮮食品項的銷售成長，而是將商品開發分成高價值、高CP值及健康升級三大方向，試圖滿足不同消費族群需求。其中，「星級饗宴」透過食材升級，吸引願意為餐食品質支付較高價格的消費者；「3XL重量級饗宴」主打份量升級，滿足重視飽足感的客群；「Simple Fit」則瞄準健康飲食需求，提供另一種選擇。

統一超也觀察到，消費者對高蛋白、低負擔及原型食物的需求持續增加，因此除了原有的便當、飯糰、沙拉與雞胸肉，更在部分門市導入自助熱食區，利用蒸鍋設備販售蒸玉米、蛋品等商品，將餐飲服務從包裝鮮食延伸至現場熱食。

這些布局已逐漸反映在銷售表現，統一超10月合併營收320.78億元，年增7.26％，公司指出，受到天氣轉涼及秋冬餐食需求增加帶動，鮮食相關業績成長近一成。對統一超而言，鮮食不僅是吸引消費者進店的重要商品，也是提高客單價、帶動其他商品銷售的關鍵。

全家從早餐打到晚餐 冷凍食品搶進家庭冰箱

統一超積極擴大鮮食市場，全家也不再滿足於傳統便當與飯糰生意，而是將早餐、少食、烘焙及冷凍食品列為重要發展方向，希望從個人即食需求，逐步延伸至家庭餐飲市場。

全家前三季合併營收865.35億元，年增6.54％，公司指出，便利商店本業表現穩健，既有店日均銷售連續三季正成長，其中鮮食商品透過早餐搭購、少食擴充及差異化商品開發，持續增加消費者在不同時段的購買機會。

以早餐市場為例，全家透過咖啡、麵包及其他餐食的搭購組合，吸引趕時間的上班族與學生族群；熟食方面，10月茶葉蛋及蒸箱食品業績均呈雙位數成長，麵包、吐司及蛋糕等烘焙商品也成長一成，顯示除了傳統便當，消費者對輕食及即食熟食的需求同樣持續增加。

不過，比起傳統鮮食，全家積極拓展的冷凍食品市場，更能看出超商經營思維的改變。過去消費者走進便利商店，多半是為了解決當下的一餐，但冷凍食品可以帶回家儲存，需要時再加熱食用，等於把超商商品從門市貨架延伸至家庭冰箱。

全家10月透過「台灣塩酥雞」特色聯名系列與促銷活動，帶動自有冷凍商品業績成長兩成。相較於便當、飯糰等保存期限較短的商品，冷凍食品具有不同的保存與消費特性，也讓便利商店有機會搶進原本由超市、量販店及食品業者經營的家庭備餐市場。

此外，健康飲食也是全家積極布局的方向。全家攜手國家運動訓練中心推出運動營養餐食，並開發高蛋白咖啡、蒸煮蛋及機能水果冰沙等商品，希望吸引健身族群，以及重視營養補給的消費者。從兩家超商的商品策略來看，健康、便利與多元選擇，正逐漸成為鮮食市場的共同發展方向。

全家持續推出多元健康餐食，減輕忙碌消費者的飲控摩擦力。（圖／全家提供）

咖啡年營收逼近200億 超商連手搖飲生意也要搶

除了三餐，超商也積極擴大飲料生意。統一超法說簡報指出，CITY CAFE自2004年導入後，2015年營業額達100億元，2025年已接近200億元規模，接下來更將茶飲視為第二條成長曲線，希望複製咖啡市場的成功經驗。

統一超除了持續發展CITY CAFE及CITY PRIMA，也透過CITY TEA現萃茶、不可思議茶BAR等服務，提供客製化茶飲，試圖吸引原本習慣購買手搖飲的客群。全家則持續透過Let’s Café及Let’s Tea開發不同口味與價格帶的飲品，結合季節新品及聯名商品，增加消費者購買誘因。

從鮮食到咖啡、茶飲，便利商店的競爭範圍早已不再侷限於傳統零售市場，早餐店、便當店、咖啡館、手搖飲店，甚至超市與量販店，都逐漸成為超商爭取消費者日常餐飲支出的競爭對手。

對統一超與全家而言，密集的門市據點、長時間營業，以及成熟的物流與鮮食供應體系，是切入餐飲市場的重要優勢；不過，當消費者不再只求方便，而是同時在意價格、口味、營養及餐點變化，超商也必須持續提升商品競爭力。從解決一個人的午餐，到爭取一家人的晚餐，這場「全民廚房」爭奪戰，正成為便利商店下一階段的重要成長機會。