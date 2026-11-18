台灣便利商店越開越密集，但四大超商的競爭差距也越來越明顯！統一超昨（17）日法說會揭露，今年規劃新增150至200家7-ELEVEN門市，持續擴大通路版圖，全家也穩步展店，兩大龍頭合計掌握全台四大超商逾8成門市，面對雙雄持續擴張，排名第三的萊爾富在聯邦集團入主後，喊出挑戰2,000店的目標；排名第四的OK超商則在今年易主，加入三商家購體系，準備與美廉社整合資源。當規模差距持續擴大，老三、老四如何殺出重圍，成為台灣便利商店產業另一場競爭。

根據資料，截至6月底，全台四大超商合計14,031家門市，其中7-ELEVEN達7,334家、占比52.3％，全家4,504家、占32.1％，兩大龍頭合計占84.4％；相較之下，萊爾富1,823家、占13％，OK超商僅370家、占2.6％，雙雄在門市規模上已建立明顯優勢。

雙雄占逾8成門市 萊爾富積極展店追趕

從近年門市變化來看，四大超商呈現截然不同的發展走勢。2022年底，7-ELEVEN全台門市數為6,631家，至今年6月底增加至7,334家；全家則從4,138家增加至4,504家，兩家公司持續擴大據點，讓消費者幾乎走到哪裡，都能找到雙雄的門市。

統一超法說會上也揭露，截至9月底，台灣7-ELEVEN實體門市進一步增加至7,359家，前三季個體營收1,707億元，年增3.9％，單店日均銷售額則成長2.4％，顯示公司除了持續展店，也積極透過鮮食、咖啡及複合式經營，提高既有門市的銷售表現。

不過，排名第三的萊爾富並未放棄追趕。2022年底，萊爾富全台門市數為1,512家，今年6月底增加至1,823家，成長超過兩成，四大超商門市占比也從11.6％提升至13％，顯示萊爾富近年持續透過展店擴大市場版圖。

萊爾富2023年底由聯邦集團入主後，積極推動營運轉型，2025年營收突破250億元，年增達雙位數，並喊出今年挑戰2,000家門市的目標，除了原有的社區、學校及交通據點，也開始積極尋找都會商圈展店機會，希望擴大品牌能見度。

值得注意的是，萊爾富並非只靠開店追趕，近年也持續調整商品結構，從鮮食、自有品牌到生活用品，透過差異化選品培養消費者回購習慣。對規模仍遠小於雙雄的萊爾富而言，增加門市有助於擴大營收，但如何提高單店產值、改善採購及物流成本，才是展店能否轉化為獲利的關鍵。

OK店數三年縮水逾半 砸4.5億改裝求轉型

相較於萊爾富持續擴張，排名第四的OK超商卻面臨門市萎縮壓力。2022年底，OK全台還有769家門市，2025年底已降至380家，今年6月底進一步減少至370家，三年多來店數縮水超過一半，與前三大超商的差距持續擴大。

不過，OK今年迎來重大變化。三商家購1月宣布以1.25億元收購來來超商100％股權及相關智慧財產權，並於3月27日完成交易，正式將OK納入旗下，形成美廉社與OK雙品牌布局。

新東家入主後，OK也開始調整門市形象，位於新北市板橋的大仁店率先換上藍白色新招牌，並導入電子價卡、冷藏食品、進口零食及家庭用品，嘗試改變過去傳統便利商店的商品組合。

三商家購規劃投入約4.5億元，改造200多家OK門市，目標在2027年第二季前完成主要改裝，並於第三季重新啟動展店。相較於直接追趕7-ELEVEN、全家的規模，OK選擇先調整店型與商品結構，希望結合便利商店即時消費的特性，以及美廉社在民生用品、自有品牌與社區零售方面的優勢，發展介於超商與超市之間的經營模式。

這也意味著，OK未來的競爭對手不再只有其他便利商店，還包括小型超市及社區零售通路。對消費者而言，如果下班途中能在一家門市同時買到飲料、熟食、冷凍食品及家庭用品，就可能減少另外前往超市採購的需求，這正是新東家希望爭取的市場。

統一超全家領航超商版圖。（AI製圖）

美廉社、OK將整合 超商競爭轉向集團資源戰

值得注意的是，三商家購的布局不只停留在門市改裝。今年9月，三商家購董事會通過組織分割案，規劃將美廉社、心樸市集、美廉便利架及Go美廉等零售業務，移轉至持股100％子公司富達零售，母公司則轉型為投資控股公司，並更名為眾聯投資控股。

由於富達零售目前已承接OK超商營運，未來若分割案順利完成，美廉社與OK將集中在同一零售營運主體，透過商品、通路及物流資源整合，提高經營效率。相關議案預計今（18）日召開股東臨時會討論，分割基準日暫定為2027年1月1日。

對三商家購而言，整合美廉社與OK，並非單純把兩個品牌放在一起，而是希望藉由不同店型，擴大集團在社區零售市場的布局。美廉社以家庭日常採購為主，OK則強調即時消費與生活服務，兩者若能共享採購、商品及物流資源，有機會改善原本因門市規模較小而面臨的成本壓力。

從整體產業來看，台灣便利商店競爭已逐漸從單純的展店數量，延伸到供應鏈與集團資源。統一超除了台灣7-ELEVEN，還擁有康是美、星巴克及物流等事業；全家也持續投資鮮食製造、物流及餐飲事業，透過集團資源支持門市營運。

對萊爾富與OK而言，短期內要追上雙雄的門市規模並不容易，但兩家公司也選擇了不同的突圍路線，萊爾富透過展店與商品調整擴大經營規模，OK則藉由新東家入主，重新整合商品、物流與通路定位。當統一超、全家持續提高競爭門檻，老三、老四能否在規模之外找到自己的優勢，也將決定台灣四大超商未來的競爭版圖。