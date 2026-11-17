台積電優良供應商名單一年換掉20張面孔！董事長魏哲家率高階主管頒獎，今年35家得主中，和碩、日月光旗下矽品、廠務工程大廠漢唐等20家去年未上榜，志聖、帆宣等15家去年得主則未再獲獎。最具戲劇性的是，去年因2奈米技術洩密案受到關注、缺席得獎名單的日本設備大廠東京威力科創（TEL），今年竟重新獲獎。

台積電今年新增全球化支援、先進封測量產支援及資訊服務等獎項，3家台廠各拿下一項。和碩以資訊服務獲獎，矽品拿下先進封測量產支援獎，漢唐則與ASML、科林研發等國際半導體設備大廠同獲全球化支援獎。從電子代工、先進封測到跨國建廠，台積電今年表揚的供應鏈陣容出現明顯變化。

2奈米洩密案判罰1.5億 TEL重返得獎名單

東京威力科創去年缺席台積電優良供應商名單，當時正逢2奈米技術洩密風波。2025年案件曝光後，TEL台灣子公司因員工涉案遭到調查，今年4月27日，智慧財產及商業法院判處東京威力科創應執行罰金1.5億元、緩刑3年，須於判決確定後一年內，向台積電支付1億元、向公庫支付5,000萬元。

法院調查，台積電前工程師陳力銘轉任TEL後，利用過去同事關係取得台積電內部技術資料，涉及先進製程營業秘密。法院判處陳力銘執行10年徒刑，並認定TEL未善盡員工監督責任。判決同時指出，TEL承認犯罪、配合調查，並與母公司共同和台積電達成和解，且已採取改善措施。

相隔約7個月，TEL重新登上台積電頒獎名單，拿下「卓越量產支援」獎。這家日本設備大廠供應半導體塗佈顯影、蝕刻及清洗等設備，與台積電先進製程量產關係密切。經歷洩密案、法院判決及雙方和解後，TEL再度獲得台積電年度表揚，成為今年名單最受矚目的轉折。

和碩靠資訊服務入榜 矽品、漢唐各拿新獎

台廠方面，和碩這次獲獎頗有反差。這家以iPhone等電子產品代工聞名的科技大廠，卻拿下台積電今年新增的「卓越資訊服務」獎，與傳統半導體設備、材料供應商一同登上頒獎名單。

矽品則獲頒「卓越先進封測量產支援」獎，AI晶片需求推升先進封裝產能，台積電持續擴充CoWoS布局，晶片製造完成後的封裝、測試及量產支援，也成為供應鏈合作的重要環節。矽品此次獲獎，讓先進封測業者在台積電年度表揚中取得獨立獎項。

漢唐拿下「卓越全球化支援」獎，與ASML、科林研發及東京應化工業等國際半導體大廠同列得主。台積電近年在台灣、美國、日本持續推進新廠建置，從廠房機電、無塵室到跨國工程管理，都需要供應鏈協作。漢唐以廠務工程專長獲得肯定，也讓台灣工程業者躋身全球化支援獎得主之列。

志聖、帆宣未再獲獎 營造大軍搶進名單

今年35家得主中，15家連續2年獲獎，包括萬潤、健策、和淞及ASML、應用材料、科林研發等企業。另一邊，志聖、帆宣、長春石化、中鋼構、默克及日商JSR等15家去年得主，今年未再出現在名單中。去年曾獲「卓越量產支援」獎的志聖，今年由其他設備業者占據得獎席次；帆宣去年獲得新廠建置安全績效獎，今年同樣缺席。

今年另一批搶進名單的是營造工程業者。達欣工程、根基營造及彰京開發獲頒「卓越新廠建置」獎，麗明營造與ABB則拿下「卓越新廠安全建置」獎；美國營造商Austin Commercial連續2年獲獎。台積電今年提高建廠安全、永續發展、全球化支援及在地深耕的評選比重，讓營造工程商在年度名單中占有重要位置。

魏哲家在17日論壇表示，面對總體經濟不確定性，台積電持續投資與成長的信心，來自與供應鏈夥伴間深厚的信賴；資深副總經理暨副共同營運長侯永清則強調，安全工作環境優先於任何進度、產能或工程要求，也是台積電與全體供應鏈夥伴共同承擔的承諾。