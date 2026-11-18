元大台灣50正2(00631L) （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易） 今年以來在台股成長與資金挹注下，帶動規模成長突破三千億元，再為台股槓桿ETF創下全新里程碑。

據證交所、集保結算所數據，00631L於4月16日、6月12日規模分別突破1,000億及2,000億，11月11日規模再突破達3,185億；累積今年以來至11月6日當周，獲得2,220億淨申購，投資人數同步增加35.2萬至39.1萬人。

00631L標的指數為臺灣50指數，在指數單日正向兩倍報酬操作目標下，淨值走勢與臺灣50指數高度相關，且在行情趨勢明確如波段上漲或波段下跌時，複利效果可望使00631L漲得比0050的兩倍還多，跌也會比0050的兩倍少。 (受複利效果影響，槓桿ETF長期累積報酬可能高於或低於標的指數單純二倍累積表現，實際結果取決於市場走勢。)

以實際表現來看，據Lipper統計00631L成立以來至2026年10月底績效3,652.1%，為同期間臺灣50指數含息報酬率888.1%的4.11倍；槓桿設計雖使00631L波動度較0050高，但同期間報酬風險比兩者均為0.95，顯示在槓桿報酬下，未過度承擔波動風險。

除使用台指期，00631L同步透過增持權值股進行曝險比重調整，依11月11日00631L的申購買回清單，其持有台積電現貨36.91%、台指期159.7%，對台積電曝險比重接近臺灣50指數中的台積電權重兩倍，使績效更貼近臺灣50指數單日正向2倍報酬，與加權股價指數有所差異。

據Lipper統計至10月底，近十年臺灣50指數含息報酬率721.3%，超越加權股價指數含息報酬率的582.7%。

元大投信提醒，槓桿型ETF追蹤指數「單日」正向兩倍報酬，複利效果特性會使長期表現與原型指數的正向兩倍累積報酬有所差異，僅適合可以持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估並嚴設停損規劃。

以上僅為預估之投資策略或配置，未來實際投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟狀況而定。本文提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應注意「00631L」為策略交易型產品，其投資具有槓桿操作風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同。本基金不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。投資人亦應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險（詳見公開說明書）

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

元大台灣卓越50基金

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本基金自成立日起，依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局，投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現，本基金每日基金淨值，由經理公司公告之。 基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後，做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，故每次分配之金額並非一定相同。

本基金所追蹤指數非屬客製化指數，亦非屬Smart Beta指數。指數免責聲明：「元大台灣卓越 50 基金」非由富時國際有限公司(「富時集團」)、倫敦證券交易所(「交易所」)、或臺灣證券交易所(「臺灣證交所」)(統稱「許可方」)以任何方式贊助、背書、銷售或宣傳，任何許可方均不對任何日期、任何時間使用富時臺灣證券交易所臺灣 50 指數(一種富時集團/臺灣證交所產品)(「指數」)和/或該「指數」所處的數值導致的結果做出任何明示或隱含保證或陳述。「指數」由臺灣證交所在富時集團的協助下編撰和計算。「指數」中的所有知識財產權均歸富時集團和臺灣證交所所有。任何許可方均不對指數中的任何錯誤對任何人承擔責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。「FTSE®」是倫敦交易所的商標，「TWSE」和「TAIEX」是臺灣證交所的商標，均由富時集團根據授權使用。

元大台灣50單日正向2倍基金

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本基金自成立日起，依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局，投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現，本基金每日基金淨值，由經理公司公告之。 本基金係採用指數化策略，以追蹤標的指數之單日正向 2 倍報酬表現為投資目標，投資人應了解本基金所追求標的指數正向 2 倍報酬僅限於「單日」操作目的。本基金具有槓桿風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同。本基金不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。本基金為達到追求標的指數單日正向 2 倍報酬之目標，投資組合整體曝險部位將盡可能維持在基金淨資產價值 200%之水位，故本基金需依基金資產及市場現況每日計算基金所需曝險額度及重新平衡投資組合，因此基金淨值將受到每日重新平衡後之投資組合價格波動之影響。受到計算累積報酬之複利效果影響，本基金連續兩日以上及長期之累積報酬率可能會偏離同期間標的指數正向 2 倍之累積報酬，且偏離方向無法預估，有關計算累積報酬之複利效果之說明請詳見本基金公開說明書。除「臺灣證券交易所股份有限公司受益憑證買賣辦法」另有規定者外，本基金限符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易，並應簽具與證券交易所訂定內容相符之風險預告書，經理公司、基金銷售機構或參與證券商始得接受其交易。

本基金所追蹤指數非屬客製化指數，亦非屬Smart Beta指數。指數免責聲明：「元大 ETF 傘型證券投資信託基金之台灣 50 單日正向 2 倍證券投資信託基金」非由富時國際有限公司(「富時集團」)、倫敦證券交易所(「交易所」)、或臺灣證券交易所(「臺灣證交所」)(統稱「許可方」)以任何方式贊助、背書、銷售或宣傳，任何許可方均不對任何日期、任何時間使用富時臺灣證券交易所臺灣 50 指數(一種富時集團/臺灣證交所產品)(「指數」)和/或該「指數」所處的數值導致的結果做出任何明示或隱含保證或陳述。「指數」由臺灣證交所在富時集團的協助下編撰和計算。「指數」中的所有知識財產權均歸富時集團和臺灣證交所所有。任何許可方均不對指數中的任何錯誤對任何人承擔責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。「FTSE® 」是倫敦交易所的商標，「TWSE」和「TAIEX」是臺灣證交所的商標，均由富時集團根據授權使用。

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