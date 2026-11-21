洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平再寫美國職棒大聯盟（MLB）歷史！運動品牌New Balance於美國時間20日宣布，雙方已達成長期續約協議，合作將延續至大谷職業球員生涯結束。

根據《GQ》報導，這可能是MLB史上首份涵蓋球員剩餘職業生涯的代言合約。除了續約，New Balance更將總部運動研究實驗室冠上大谷名字，而他也親自參與研發，針對投球時曾發生的釘鞋打滑問題，畫出鞋釘可以略為調整的位置。

大谷翔平簽MLB歷史性合約 合作延續至退役

現年32歲的大谷翔平，自2023年與New Balance簽約以來，已成為品牌重要代言人。此次雙方進一步延長合作關係，合約將涵蓋大谷剩餘的職業球員生涯。

《GQ》指出，過去只有極少數的運動員簽署了終身合約，包括Nike和NBA球星詹姆斯（LeBron James）、足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo），以及愛迪達與拓荒者明星後衛里拉德（Damian Lillard），但大谷此次協議的特殊之處，在於合約明確延續至球員生涯結束，而非涵蓋退役後的終身合作，這也可能是大聯盟的第一人。

大谷接受《GQ》專訪時表示，雙方多年來建立深厚信任與友誼，New Balance總能理解並滿足他的需求，因此對於延長合作關係毫無疑慮。

New Balance與大谷翔平（左）達成長期續約的協議，這可能是MLB史上首份涵蓋球員剩餘職業生涯的代言合約。（圖／New Balance提供）

投球釘鞋曾打滑 大谷親手畫圖修改設計

《GQ》記者走訪New Balance總部時，見到大谷與研發團隊討論產品設計。

回顧2026年球季，大谷翔平遭遇罕見的低迷，因為左膝與右二頭肌的傷病，讓他自7月3日後便沒有登板投球。大谷注意到，他在投球時，前腳落地後曾出現腳跟打滑的情況，於是直接拿起鉛筆，在鞋底圖紙上畫出調整釘鞋配置的構想，希望兼顧投手丘上的穩定度，以及跑壘時需要的速度。

大谷透露，自己對鞋類與服飾設計有相當多直接參與，包括簡約風格及運動性能需求。有時只需微調，有時則會大幅修改，品牌團隊也能理解他的想法。

大谷翔平參與釘鞋的設計。（圖／New Balance提供）

總部實驗室以大谷命名 2027年推新款球鞋

New Balance指出，將把位於波士頓總部的運動研究實驗室，正式命名為「Shohei Ohtani Sports Research Lab」，表彰大谷在運動科學研究、產品創新與開發上的貢獻。

大谷不僅參與個人系列商品設計，也與運動科學家及研發人員合作，提供投打二刀流選手的實戰經驗，協助改善運動裝備。

雙方自2024年推出「Shohei Ohtani Signature Collection」個人系列商品，涵蓋運動機能、日常穿搭與球迷服飾。據《GQ》報導，大谷場上使用的Ohtani 1球鞋，也預計在2027年推出新版本。

大谷翔平與New Balance自2024年推出「Shohei Ohtani Signature Collection」個人系列商品，（圖／New Balance提供）

從球星代言到研發夥伴 New Balance深化日本布局

New Balance品牌總裁暨行銷長Chris Davis表示，大谷加入時，雙方就希望建立超越傳統運動員代言的合作模式，這次以大谷名字命名實驗室，也象徵品牌與運動員共同開發產品的理念。

對大谷而言，品牌是否理解自己的需求，比單純代言更重要。他透過官方聲明表示，無論測試產品、提供意見或參與新構想，都能感受到自己是真正的合作夥伴。

New Balance也指出，與大谷的合作已協助品牌擴大日本市場影響力，未來將持續深化棒球產品布局，並透過大谷的國際知名度，強化與全球球迷及運動員的連結。