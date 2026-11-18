現年33歲台灣桌球女將陳思羽透過社群平台宣布正式退役，回顧國手生涯，她曾連續四屆代表台灣征戰奧運，世界排名最高來到第10名。不過，她長年飽受僵直性脊椎炎及運動傷害所苦，甚至曾痛到無法舉起球拍，但一次次克服傷勢站上球場。如今選手身分畫下句點，她也感性寫下「人生桌球，我畢業啦！」

陳思羽四度征戰奧運 世界排名最高第10名

陳思羽累積24年選手資歷，是台灣女子桌球的重要戰力。她自2012年倫敦奧運起，連續4屆取得奧運參賽資格，2016年里約奧運及2020年東京奧運女子單打項目兩度闖進16強；2024年巴黎奧運則與林昀儒搭檔出戰混合雙打，挺進8強，女子團體也順利晉級8強，是台灣桌球隊的奧運四朝元老。

除了奧運成績，陳思羽在2018年3月世界排名來到生涯最高第10名，2014年拿下國際桌球總會（ITTF）年終總決賽U21女子單打冠軍，2019年則隨台灣女子團體勇奪世界盃銅牌。此外，她與林昀儒搭檔，在2023年亞洲桌球錦標賽拿下混合雙打銅牌，累積多項國際賽佳績。

僵直性脊椎炎纏身 巴黎奧運後休養再復出

陳思羽的桌球生涯並非一路順遂，除了長年累積的運動傷害，她還必須與僵直性脊椎炎共處。她在高中二年級時確診，疾病發作時曾痛到呼吸困難，甚至連球拍都舉不起來。她過去受訪時曾堅定表示：「再痛我也絕不放棄。」即使面臨疾病與傷勢反覆困擾，仍透過治療、施打生物製劑及持續運動維持身體狀態，努力延續選手生涯。

陳思羽坦言，2024年巴黎奧運前，傷勢始終沒有完全康復，只能帶傷上陣，每次比賽都必須服用止痛藥，後來甚至檢查出十二指腸潰瘍。巴黎奧運結束後，她決定休息調養，直到2025年復出，隨後並取得2026年名古屋亞運國手資格，可惜最後未能奪牌。

帶領學妹闖四強 陳思羽亞錦賽銅牌謝幕

陳思羽今年10月參加在烏茲別克塔什干舉行的2026年亞洲桌球錦標賽。她與吳映萱、葉伊恬、彭郁涵及簡彤娟等學妹攜手出賽，帶領女子團體一路挺進四強，最終不敵日本隊，以銅牌作收，寫下台灣女團近7年來在亞錦賽的最佳成績。

這面銅牌也成為陳思羽選手生涯最後一場國際賽的紀念，她在退役貼文中感性表示，球拍放下的這一刻，心情比想像中平靜，回顧這段旅程，最常陪伴自己的其實不是獎牌，而是傷痛與復健。

轉任教練、運動部委員 盼以不同身分貢獻

事實上，亞運結束後，運動部曾邀請陳思羽擔任專項訓輔委員，不過必須先卸下選手身分才能接任。起初她並未多想，直到亞錦賽帶領女團拿下銅牌，看到年輕學妹逐漸成長，她認為是時候將舞台交給她們，因此決定接受邀請，轉換身分繼續為台灣桌球貢獻。

此外，陳思羽透露，今年7月轉任國泰隊執行教練，這次國手排名資格賽也首度退居第二線，以場邊教練身分協助選手。

陳思羽已向國際桌球總會（ITTF）申請退出世界排名，本週最新世界排名也已不見她的名字，正式告別國際選手舞台。

沒有球迷就沒有現在的我 陳思羽感性告白

回顧24年選手生涯，陳思羽特別感謝國泰董事長蔡宏圖及球隊長年以來的栽培，從國中進入球隊到成為奧運四朝元老，國泰始終提供訓練、醫療及資源支持，陪伴她度過巔峰與受傷低潮。另外，她也感謝國泰女桌領隊胡榮新、今台電子總裁宋文彬一路以來的信任與贊助，以及教練團、隊友和球迷的陪伴。

據《中央社》報導，卸下選手身分後，陳思羽開始計畫年底帶家人出遊，另外最想做的事就是好好感謝一路支持她的球迷。她笑說，不論自己有沒有成績，或是陷入低潮，總有許多球迷持續給予鼓勵，甚至透過一篇篇小故事接住她，「沒有球迷就不會有現在的我」。