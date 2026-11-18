黃仁勳親自喊話回鍋輝達（NVIDIA），短短7小時吸引逾3,100萬次瀏覽、按讚高達84萬，卻遭董事會打槍！黃仁勳18日凌晨首度表態，只要董事會認為符合公司及股東利益，他願意重返執行長職位。沒想到，輝達董事長隨後明確表示，董事會無意讓他復職。這場回鍋攻防，也讓「國師」唐綺陽日前的預言再度受到關注：黃仁勳未來3年恐怕不好過，2029年底至2030年才有機會「王者逆襲」。

黃仁勳在X（前身為推特）發表離職後首份公開聲明，透露近來持續收到輝達員工、投資人、合作夥伴及客戶要求他回任的呼聲，許多人甚至直接聯繫他，若董事會認為他回任符合股東、員工、公司及美國的最佳利益，他將很榮幸重返執行長職位。

7小時吸3千萬瀏覽 輝達卻不買單

黃仁勳這番表態迅速引爆社群討論，18日上午7時，X貼文累積3,132萬次瀏覽、84萬次按讚、11萬次轉發、4.3萬則回覆及6.1萬次收藏。這位親手創辦輝達、帶領公司站上全球AI產業核心的科技巨頭，即使離開執行長職位，仍是全球關注焦點。

但數千萬次瀏覽，未能改變輝達董事會的立場。輝達董事長瓊斯（Harvey C. Jones）在美國時間17日法說會表示，董事會已一致接受黃仁勳辭職，無意重新任命他擔任執行長。輝達目前由財務長克瑞斯（Colette Kress）暫代執行長，並持續尋找正式接班人。這也意味黃仁勳的回鍋之路，遠比支持者期待更艱難。

唐綺陽預言3年磨難 2030年王者逆襲

黃仁勳回鍋碰壁，其實早在15日唐綺陽在臉書發表的占星分析，也出現耐人尋味的時間反差。她直言像黃仁勳這樣的人物，哪會輕易被打倒？但從星象推演，未來3年恐怕還有一段難熬的日子。

唐綺陽認為，黃仁勳未來可能遭遇抹黑、惡意攻擊，甚至陷入百口莫辯的處境。她形容目前局勢凶險，甚至到了「不走可能更糟」的程度，接下來還可能經歷宛如「剝皮」般的痛苦，以及失望、孤獨等考驗。

然而，唐綺陽並未認為黃仁勳會就此退出舞台。她預測，2029年底至2030年將是他「王者逆襲、再度榮耀」的時刻，甚至形容可能上演「很誇張的重生劇情」，戲劇性堪比AI短劇。

唐綺陽希望黃仁勳撐住，保有信念與健康，等待重新站起來的機會。如今黃仁勳已親自表態願意回任，董事會卻明確拒絕，這場由全球AI巨頭創辦人親自發動的回鍋行動，眼前又碰上一道難關。