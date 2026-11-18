輝達（NVIDIA）再向台灣AI供應鏈擴大產能承諾！美國時間17日公布最新合作，台積電、鴻海、矽品、景碩、欣興及京元電6台廠獲點名，其中矽品獲輝達數十億美元資金支持，擴充台灣先進封裝產能；景碩桃園新屋廠專供輝達的ABF載板產能，更計畫擴至現有逾3.5倍。這波布局從晶片製造、封裝延伸至載板、測試及系統組裝，擴產時程一路排到2029年。

這波金額最大的資金承諾落在矽品，輝達與其簽訂多年期協議，支持在台增設先進封裝產線，涵蓋晶片凸塊、矽中介層晶圓製造、組裝及測試，預計2029年中提高專供輝達的合約產能。矽品董事長蔡祺文表示，這項協議將強化雙方合作，支援下一代先進封裝技術及AI系統需求。

景碩合作逾10年 桃園新屋廠產能擴3.5倍

另一家拿下新協議是景碩，景碩總經理陳河旭指出，雙方已合作超過10年，這次簽訂多年期協議，將大幅擴充桃園新屋廠專供輝達的先進ABF載板產能，預計2027年下半年開始生產，2028年第三季達成新增產能目標。

ABF載板負責承載高效能晶片、連接晶片與外部電路，是AI晶片不可或缺的零組件。輝達提前鎖定景碩未來數年產能，也讓這家載板台廠取得更明確的長期生產規劃。

Rubin第三季大量出貨 台積電、鴻海接力

台積電也迎來具體產品進度，輝達證實，新一代Vera Rubin NVL72及Vera CPU已於今年第三季開始大量出貨，採用台積電5奈米、3奈米製程及CoWoS先進封裝技術。台積電資深副總經理張曉強指出，雙方長期合作，得以提前規劃新平台所需技術與製造能力。

鴻海董事長劉揚偉則表示，鴻海正深化與輝達在下一代GPU及網通平台的合作，將動員橫跨亞洲、北美及歐洲的全球生產網路，支援新一代AI基礎設施擴大量產。

欣興、京元電入列 測試布局延伸美國

另外2家獲輝達點名的台廠，是欣興與京元電。2家公司延續10月公布的合作計畫，欣興擴充高階IC載板產能；京元電擴大半導體測試業務，並將測試布局延伸至美國。

京元電總經理張高薰指出，擴大美國測試業務，有助於更貼近輝達當地製造供應鏈；欣興董事長簡山傑則表示，雙方長期合作，將持續投入先進載板製造能力。

輝達10月公布的整體供應鏈計畫，包括3年內載板產能合計提高至2.5倍、2026年至2027年半導體測試產能倍增，以及矽品光學引擎產能在2027年中擴至15倍，目標2028年底再倍增。如今景碩、矽品再簽下多年期新協議，6家台廠的合作橫跨晶片製造、封裝、載板、測試及系統製造，景碩新增產能預計2028年第三季到位，矽品則瞄準2029年中。