輝達（Nvidia）於當地時間17日公布2027會計年度第3季財報，營收年增103％至1158.4億美元，每股盈餘及下季財測均優於市場預期，帶動股價盤後一度上漲5%。不過，在黃仁勳離職風波持續延燒之際，輝達也宣布停止對中國出貨Hopper系列資料中心晶片，顯示公司中國市場策略出現轉變。

輝達單季營收年增103% 下季財測優於預期

據《Investing.com》報導，輝達公佈2027會計年度第3季財報，營收達1158.4億美元，高出市場原先預期的1091億美元，較去年同期的570億美元成長103％；經調整後每股盈餘（EPS）為2.68美元，也優於原先市場預期每股盈餘為2.48美元。

獲利能力方面，第三季經調整後毛利率為74.9%，高於市場預期的74%，較去年同期增加1.4個百分點。最大業務部門資料中心營收則年增110%，單季營收1076億美元，顯示AI資料中心建置需求仍為公司主要成長動能。

另一方面，輝達的資料中心租賃承諾及雲端服務協議金額達1020億美元，高於上一季的740億美元。

展望2027會計年度第4季，輝達預估營收將達1300億美元，上下浮動3%，高於分析師平均預期的1252.5億美元；經調整後毛利率則預估介於71%至72%。財務長暨代理執行長克瑞斯（Colette Kress）表示，預計第四季將是毛利率的谷底，之後在2028會計年度可望回升至72%至73%。

財報公布後，輝達股價盤後一度上漲5%，帶動半導體及雲端服務類股同步走揚。競爭對手超微（AMD）盤後上漲3.5%，新興雲端服務業者CoreWeave及Nebius Group則分別大漲約7%及9%。

黃仁勳表態願復職 董事會回絕

儘管財報表現亮眼，黃仁勳離職後引發的公司治理上的問題仍是市場關注焦點。

黃仁勳因涉及婚外情及國安問題，導致他離開公司。對此，黃仁勳17日首度針對離職事件公開發表談話。他提及，自己已收到來自輝達員工、投資人、商業夥伴及客戶的大量電話，希望他能回鍋擔任執行長。

不過，輝達新任董事長瓊斯（Harvey Jones）在財報電話會議中透露，董事會已聘請高階主管獵才公司海德思哲（Heidrick & Struggles），負責展開全面性搜尋，尋找正式執行長人選，且同時考慮內部及外部候選人。

輝達停止對中國出貨Hopper晶片 成立監督委員會

此外，《Investing.com》指出，除了高層人事問題，輝達對中國晶片出口的態度也引發關注。

公司董事會宣布成立常設「國家安全與出口管制監督委員會」，負責監督國家安全政策、出口管制合規及全球貿易風險。瓊斯說明，委員會將加強與美國政府官員的溝通及合作。

克瑞斯則指出，輝達第3季經美國政府核准的Hopper系列資料中心產品，向中國銷售價值24億美元，但未來財測已不再納入相關銷售，並證實公司已停止對中國出貨，她未進一步說明原因。

這項銷售協議原由黃仁勳與美國總統川普（Donald Trump）協商促成，當時曾引發美國對中鷹派人士反彈，認為應限制中國研究機構取得先進運算能力，以維持美國在AI領域的領先地位。

不過，黃仁勳長期主張，美國科技業應積極參與中國市場競爭。他今年4月接受Podcast主持人帕特爾（Dwarkesh Patel）訪問時更表示，若美國科技產業放棄中國市場，將是對美國的一種損害。

如今隨著黃仁勳離職，輝達對中國市場的策略出現重大轉變。