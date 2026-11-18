台股今（18）日受到輝達（NVIDIA）亮眼財報激勵，加權指數早盤開高627.98點後，隨後賣壓湧現，盤中翻黑跌破4萬點，所幸尾盤買盤回流，終場上漲102.80點，收在40,194.91點，漲幅0.26%。不過，外資持續站在賣方，單日賣超765.64億元。永豐投顧指出，台股已進入「第二隻腳」測底階段，4萬點成為多空重要分水嶺，短線仍須留意市場變數。

台股開高走低震盪1677點 4萬點失而復得

台股加權指數開高627.98點後隨即走低，盤中一度下跌831.12點，午後多次翻紅翻黑，終場收在開盤之下，全日振幅1,677.21點。成交金額10,576.30億元，較前一交易日增加4.42%、成交筆數減少13.88%，每筆平均成交金額由172,830元升至209,544元，連兩日走升，小額交易持續退潮、大額單比重續升。

儘管台股終場收紅，但市場仍未完全擺脫弱勢格局。目前加權指數仍位於月線與季線之下，負乖離分別收斂至7.93%及12.57%，相較10月6日波段收盤高點，累計回落19.32%。

外資狂賣765億元 期貨淨空單逼近10萬口

三大法人今日合計賣超632.07億元，其中，外資賣超765.64億元，投信買超175.58億元，自營商賣超42.02億元。

外資已連續3個交易日賣超，11月以來累計賣超金額達8060.10億元，顯示外資資金持續撤出。

值得注意的是，今日適逢台指期11月合約結算，外資空方未平倉口數減少5588口，但其中包含到期部位自然了結，不宜直接解讀為外資積極回補空單，進一步觀察，外資期貨淨空單反而增加1542口，達99,438口，與現貨市場持續賣超的方向一致。

輝達財報助攻AI股反彈 奇鋐、光聖亮燈漲停

受到輝達財報優於市場預期激勵，今日資金選擇性回補AI供應鏈，帶動電腦及週邊設備、通信網路與電子零組件等族群走強。

其中，電腦及週邊設備類股指數上漲2.78%，通信網路類股上漲2.16%，電子零組件類股上漲1.03%，半導體類股則上漲0.64%。

個股方面，散熱族群表現亮眼，奇鋐（3017）攻上漲停，雙鴻（3324）、健策（3653）漲幅超過5%；載板族群同步反彈，景碩（3189）大漲近7%，欣興（3037）上漲近4%，臻鼎-KY（4958）漲幅達3.1%。

光通訊族群同樣受到買盤青睞，光聖（6442）、眾達-KY（4977）亮燈漲停；低軌衛星概念股也有表現，啟碁（6285）、大眾控（3701）、事欣科（4916）等多檔個股攻上漲停。

觀察主要權值股表現，台積電（2330）上漲5元，收在2175元，漲幅0.23%；聯發科（2454）上漲100元，收3940元；台達電（2308）上漲5元，收1060元；鴻海（2317）上漲2元，收221元；日月光投控（3711）表現相對強勢，上漲28元，收548元，漲幅達5.38%。

高價股方面，千金股增至36檔，包括旺矽（6223）、世芯-KY（3661）、弘塑（3131）、貿聯-KY（3665）等強勢漲停。

不過，買盤主要集中於電子族群，金融保險類股指數重挫3.22%，塑膠類股也相對疲弱，顯示資金尚未全面回流。

觀察盤面漲跌家數，上漲492檔、下跌520檔，另有21檔漲停、4檔跌停，顯示指數雖然收紅，個股表現仍呈現分歧。臺灣50指數漲0.25%、表現不如中型100指數（0.78%），小型股300指數（0.26%），中小型類股表現較佳，並非集中於權值股。

永豐投顧示警第二隻腳測底 4萬點成多空分水嶺

展望後市，永豐投顧表示，台股在連續重挫後出現技術性反彈，今日盤中一度回測39,260點，所幸終場重新站回4萬點關卡，指數目前已進入「第二隻腳」測底階段，4萬點是重要多空分水嶺，若後續能夠放量，並守住前低38,000點附近，將有利於形成中期底部。

永豐投顧提醒，市場對AI產業前景及相關變數仍存有疑慮，雖然部分利空已逐步反映在股價，但不代表台股能夠立即止跌。此外，輝達前執行長黃仁勳出席美國國會聽證會，以及美國兩黨對AI基礎建設政策的態度，都將是短線市場關注焦點。操作策略方面，永豐投顧建議投資人暫時保持觀望，等待市場成交量能回溫、指數確認守穩前低後，再考慮分批布局。

展望後市，市場也將觀察輝達公布財報後，美國科技股在首個正常交易時段的反應，是與台股AI供應鏈連動的觀察重點；以及美國住宅市場數據、聯準會（Fed）會議紀要所透露的利率政策訊號，作為判斷台股下一步走勢的重要參考。