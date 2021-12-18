中國海寧有一位女孩穿著和服上街，結果經人檢舉，被公安逮捕。但和服是日本國服，也稱吳服，是三國時代江東吳國的衣服。日本料理其實也是中國料理，例如壽司、天婦羅、醃漬物、生魚片（刺身），全部源自中國福廣潮汕一帶漁民飲食。示意圖／擷自網路，民報合成

中國小粉紅在網路上有三種角色，第一種是中共官方機構正式編制領薪水的網軍，至少兩百萬人以上，第二種是兼差五毛，這種五毛除了按指示打擊台灣，宣揚中國厲害以外，為了增加收入，只能加入網路風向隊，按讚或按爛賺錢，第三種才是自備乾糧的「自干五」，數量難算，這三種網軍，唯一的共同點，就是義和團精神，讚美中國強，把中國推向世界戰狼，出征全世界，最近，央視對這種風向水軍發動圍剿，原因是一部電影《風起洛陽》引起。

《風起洛陽》，本來預定上映時間發生延誤，但是影片出資方，卻忘了把已經準備帶風向的水軍擋下來，結果，電影沒上映，叫好叫座的舖文，已經在網路上泛濫，這種跨時空的影評，引起另一種討論，因為風向隊盲目評論未免太離譜，央視也看不下去，開始發動圍剿水軍，很多水軍在微博上被刪號。

粉紅網軍惹人厭的事情很多，無限上綱的民族主義，才是中共最大麻煩。

前幾天，中國海寧發生這個故事：有一位女孩穿著和服上街，結果經人檢舉「辱華」，當地公安很快逮捕這位女孩，原因是12月13日是南京大屠殺紀念日，這位女孩在中國傷口上灑鹽，但是，這案件也在中國網路引起爭論，有網友說：「什麼世界？穿衣服也要管」？

問題不在管，而是管錯了，和服是日本國服，但是卻是來自中國唐朝，另一種說法：和服也稱（吳服），是三國時代江東吳國的衣服，透過貿易船傳到日本，認真講：和服是道地中國衣服。

從歷史上來看，日本文化源自中國，比重超過台灣，不只是著物而已，日本茶道源自宋朝，目前留存日本的古建築，幾乎都稱仿唐建築，普遍出現在有年份的寺廟，甚至連日本料理，其實也是中國料理，例如壽司，天婦羅，醃漬物，生魚片（刺身），全部源自中國福廣潮汕一帶漁民飲食。

很多人以為日本料理是南蠻飲食，所謂南蠻就是日本人眼中的歐洲，十六世紀，歐洲貿易船紛紛抵達日本作生意，包括葡萄牙，荷蘭，西班牙，這些貿易船在抵達日本的前一站，就是中國廣州或泉州港，歐洲船員因此學習了沿海漁民的飲食，吃生魚，是潮汕漁民習俗，為了吃生魚而自製沾醬，稱為魚露，所謂魚露是鮮魚醃製而成，沾生魚吃法相當美味，另一種吃法就是醃製的魚肉用米飯包裹，這種吃法就是壽司前身，現代改良壽司用米飯加醋，生魚覆在米飯上面，又稱馴壽司，手捏壽司的意思。

至於炸魚或炸蝦，外表先裹上麵粉，日本人稱天婦羅Tenpura，早在第十世紀就出現在回教國家，後來也在歐洲貿易船上出現，在蕃茄尚未抵達亞洲前，天婦羅沾魚露吃法最美味，日本料理至今仍然沿用這種吃法，但是，蕃茄出現後，廣東潮汕漁民把蕃茄加入魚露，製造出蕃茄醬，稱為ketchup茄醬，日本人稱呼蕃茄醬的語言，其實是來自中國，炸好的魚淋上蕃茄醬，酸甜具備，就是偉大的糖醋魚，當然同樣作法可以把魚換成肉類，同樣好吃，這道菜也非中國菜，全世界都有，英國炸魚用起司配合，也有不同風味。

大航海時代，也是飲食大交換時代，所以，日本料理並非日本料理，理解這些歷史，才不會像中國小粉紅患上幼稚病，打擊和服事小，有一天反日可能反到壽司也不吃，那就好笑了。



作者指出，從歷史上來看，日本文化源自中國，比重超過台灣，例如壽司，天婦羅，醃漬物，生魚片（刺身），全部源自中國福廣潮汕一帶漁民飲食，理解這些歷史就不會出現無限上綱的民族主義情節。示意圖／陳惠卿