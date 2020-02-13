親中的WHO秘書長譚德塞在應對武漢疫情專家論壇落幕後，被問及是否遭中國施壓才讚揚中國時，臉色雖然沉重，仍鄭重否認。(圖/擷取自WHO推特)

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）12日在為期2天應對疫情論壇落幕後召開記者會，對媒體提問中國很愛面子，中國政府是否有要求世衛給予讚揚，譚德塞一聽臉色沉重，隨後否認中國要求WHO給予讚揚。

武漢疫情蔓延後，各國開始撤僑、封關限制旅遊，WHO秘書長譚德塞卻不斷對中國控制疫情的努力歌功頌德，前些日子宣稱對中國的防疫能力充滿信心、各國要心存感激等等盛讚中國的談話，一度引起網路連署欲罷免譚德塞。

但是，隨著武漢肺炎越來越險峻，WHO自11日起一連2天邀請全球約400名專家舉行全球研究及創新閉門論壇，台灣專家也受邀參與線上會議。開幕第一天，譚德塞就宣布為避免武漢肺炎污名化特定地理位置，正式將武漢肺炎命名為COVID-19，此決定一出，引來各界對譚德塞替中國免責的聯想。

連續二天的專家論壇落幕後，譚德塞召開記者會說明成果，有媒體提問中國政府是否有要求世衛給予讚揚，因中國面子很重要，譚德塞一聽，臉色沉重，隨後回應，稱中國採取很多措施以減緩病毒的傳播速度，例如關閉武漢這麼大的城市，做出影響社會與經濟的艱難決定，事實會說話，否認中國要求世衛讚揚。

至於疫情何時止住?WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）也在記者會中表示，大家希望看到病毒得到控制，但現在預測疫情是否達到頂峰、中期或結束都言之過早。