聯邦調查局局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）2021年9月21日在參院一個委員會作證說，「肯定的是，國內恐怖主義案例正在暴增。」圖／擷自VOA

美國國家安全和執法機構正在打擊國內恐怖分子威脅的「激增」，很多國內恐怖分子都是單獨行動，受到種族敵意或反政府意識形態的驅使。

官員們星期二在國會作證時呼應了今年早些時候提出的警告，即美國面臨的最致命的威脅來自國內，白人至上意識形態和個人怨恨正在驅使越來越多的所謂單獨行為人採取行動。

聯邦調查局局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）在參院一個委員會作證說，「肯定的是，國內恐怖主義案例正在暴增。」他說預防恐怖攻擊是聯調局「目前和可預見將來」的第一要務。

雷說過去16到18個月來「我們的國內恐怖主義案例增加了一倍多，從大約1000例增加到大約2700例的調查」，「我們處理這些威脅的人員數量比一年前增加了一倍多。」

國內恐怖威脅的增加部分源於1月6日對美國國會的攻擊，後者導致5人死亡和600多人被捕。

雷在證詞中警告說，包圍國會「證明有些人願意使用暴力攻擊政府，以推動他們的政治和社會目標。」

他並說，很多獨立行為人無論是受到國內不滿或是外國恐怖組織的驅使，都嚴重依賴互聯網，讓他們難以跟踪。

雷對議員們說，「因為他們單獨行動，從極端化迅速轉變為行動，經常使用容易獲取的武器來對付軟目標，這些攻擊人員不會留下很多的蛛絲馬跡。」

他還警告說，過去幾年來聯邦調查局挫敗了紐約、拉斯維加斯和邁阿密等一些主要城市的恐怖攻擊。

外國恐怖威脅

美國官員告誡說，儘管國內極端分子的威脅日益增加，伊斯蘭國和基地組織等外國恐怖組織的威脅也只是稍有減少。

美國國家反恐中心主任阿比扎德（Christine Abizaid）對議員們說，「外國恐怖組織繼續重視對美國的攻擊。她說這個威脅僅僅比20年前」稍緩嚴重」，當時基地組織恐怖分子發動了9/11攻擊。

她說，「多年來的（反恐）壓力儘管縮減了基地組織的網絡，這個組織和其分支機構依然有意使用能夠進入美國的人來從事攻擊。」



美國國家反恐中心主任阿比扎德（Christine Abizaid）圖／擷自美國國防部

伊朗

阿比扎德警告說，除了基地組織和伊斯蘭國等恐怖組織以外，反恐官員還擔心伊朗及其代理人真主黨對美國發動攻擊。

她尤其警告說，伊朗領導人依然「有意就伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼2020年1月的死亡對美國進行報復。」

阿比扎德在書面證詞中進一步警告說，伊朗政府目前努力「建造打擊美國國內組織和民眾的作戰能力。」

中國

聯邦調查局局長雷說，北京對美國構成的嚴重威脅要超過伊朗等任何國家，中國迫使聯調局平均每12小時就開啟一個新的反間諜調查。

他說，「我認為沒有國家對我們的創新、我們的經濟安全和我們的民主思想所構成的威脅能超過中華人民共和國，這就是為什麼我們所有的56個地區辦公室都有涉及中華人民共和國政府的2000多起正在進行的調查，」 「涉及中國的經濟間諜調查要比大約10年前幾乎增加了1300%。」

美國官員同時指責中國試圖利用新冠疫情「從假冒的個人保護設備和醫療物資的生產中獲利。」

國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）對議員們說，中國「繼續從事竊取知識產權，利用脆弱的供應鏈，使用經濟脅迫來威脅我們的經濟安全。」



國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）。圖／擷自國土安全部

勒索軟體

雷和馬約卡斯都指出，勒索軟體攻擊很多涉及俄羅斯。

馬約卡斯說，「受害人去年支付了大約3億5000萬美元的贖金，比前一年增加了311%，平均支付額超過了30萬美元。」

雷並說，「我們正在調查100多種不同類型的勒索軟件，每種勒索軟件都有幾十名受害人。」