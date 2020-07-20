英國外相拉布（Dominic Raab）19日表示，中國新疆維吾爾少數民族的人權很明顯的遭到嚴重侵害，誓言對中國採取制裁行動。圖／取自英國外交大臣拉布推特

英國外相拉布（Dominic Rennie Raab）19日表示，中國新疆維吾爾少數民族的人權很明顯的遭到嚴重侵害，誓言對中國採取制裁行動。之前，英中關係因中共強推「港版國安法」在香港實施以及中國網絡設備巨頭華為公司的問題而日趨緊張。

拉布在接受英國廣播公司BBC採訪時表示，很清楚，公然和過分的侵害人權行為正在新疆發生，這就是為什麼27個國家在日內瓦聯合國會議上，要求中國政府停止侵害維吾爾人以及香港人的人權的原因。

拉布還表示，他將在周一（7月20日）向英國議會提供針對香港和中國進一步措施的最新情況。

另外，拉布在接受英國天空新聞採訪時被問及是否同意英國前軍情局M16負責人上週要求重新確定與中國關係的呼籲時表示，在處理與中國關係時需要非常謹慎。他說，英國希望一個積極的關係，在貿易、投資以及氣候變化等問題上與中國合作，但在關鍵利益及價值觀上，英國需要向中國明確表明立場，就像在香港及華為問題上一樣。拉布強調，英中關係不可能再像以往一樣。

英國政府7月14日宣布，已經決定停止在5G網絡建設中繼續使用華為的設備。英國將從2020年12月31日起停止購買新的華為設備，而英國5G網中現有華為設備必須在2027年前拆除。此外，英國7月早些時候公佈了一項對涉及侵害人權的個人實施新的制裁。

中國駐英國大使劉曉明對BBC辯解稱，大多數維吾爾人生活幸福，少數民族在中國受到平等對待。

劉曉明還威脅說，如果英國想要制裁中國官員，中國將堅決做出回應。