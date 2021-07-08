中國最大的網路叫車平台滴滴全球（股票代碼：DIDI），在中國政府發出對其進行網路安全調查並下架其應用程序後，周二股價一度暴跌超過25%，而所有中概股幾乎全體陪跌。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成

中國最大的網路叫車平台滴滴全球（股票代碼：DIDI），在中國政府發出對其進行網路安全調查並下架其應用程序後，周二股價一度暴跌超過25%，而所有中概股幾乎全體陪跌。法律學者告訴美國之音，現有美國法律無法保護美國中概股投資者免遭池魚之殃；投資專家呼籲投資者遠離中概股。

滴滴全球股票星期二在早盤下跌20%，午盤後深跌至21%，收盤前15分鐘出現反彈，最後以下跌19.58%，或每股12.49美元報收。

主要中國概念股，如阿里巴巴、騰訊、百度、京東、微博等一起陪跌，其中被中國政府宣布調查的另外兩家6月剛上市公司: 幫助貨客運戶和卡車司機建立聯系的平台「滿幫」（股票代碼：YMM）和求職平台Boss直聘（股票代碼：BZ）分別下跌6.6%和15.9%。

6月30日，滴滴全球以每股14美元在紐交所上市，以14.17美元的微漲收盤。

7月2日，中國網信辦宣布對滴滴進行網絡安全審查，稱在當局進行審查期間將暫停滴滴新用戶註冊。滴滴當日收盤股價下跌5.3%。

7月4日，中國網信辦表示，該公司在收集和使用個人信息方面存在嚴重違規行為，然後下令從商店下架該應用程序。

7月5日，中國政府宣布，另外三家中國平台也將暫停新用戶註冊，其中兩家在美國上市。

滴滴全球面臨多起集體訴訟

截至周二，已經有四家美國法律事務所對滴滴全球採取法律索賠的調查行動。

在中國政府的網路管理部門對「滴滴」進行網路安全的調查宣布以後，代表投資人權益的美國Labaton Sucharow LLP律師事務所，7月2日向滴滴股東發出通告，表示將代表滴滴股東就索賠進行調查。該律師事務所表示，滴滴股東可以聯繫該事務所以獲取進一步的信息，保護自己的投資。

位於紐約的Rosen律師事務所7月4日發出通告，「鼓勵虧損的滴滴全球投資者咨詢集體訴訟調查」。

位於洛杉磯的Schall律師事務所7月5日說，其調查的重點是「公司是否發布了虛假和/或誤導性陳述和/或未披露與投資者相關的信息。」

同樣位於洛杉磯的全國集體訴訟律師事務所Glancy Prongay & Murray LLP，7月6日發布通告，將「繼續代表滴滴投資人就滴滴公司及其管理人員可能違反聯邦證券法的行為進行調查。」

預計還將有更多美國的律師事務所就此跟進索賠調查。

問題的關鍵是滴滴事先是否收到了中國政府的口頭或書面調查警告，「你滴滴在上市之前如果真的收到政府的警告的話，從法律角度講你必須以最快速度向全體投資人披露。」紐約天驕資產管理公司負責人郭亞夫告訴美國之音。

但是假如滴滴在上市之前沒有收到任何警告，「那他是沒有責任的，」郭亞夫說。「滴滴在免責風險條款中其實把這些都寫得非常清楚。」讀過滴滴上市招股書的郭亞夫說。「具體說就是將來獲取個人信息可能沒那麼方便，政府的管理會更嚴」，郭亞夫補充。

美國主流財經電視台主持人吉姆·克萊默（Jim Cramer）今天說，滴滴全球在首次公開募股後的失敗，可能會永久改變美國投資者對尋求在華爾街上市的中國公司的態度。

「如果你在這之後購買中國股票，你就是個白痴。你是個白痴。我才不在乎它是否會流行，」克萊默周二在他的節目中說。「為什麼你需要在這之後將你的資金置於風險之中呢？」

美國現行法律無法保護中概股投資人免受中國政策影響

哈佛大學法學院教授弗里德（Jesse Fried）告訴美國之音，根據現行法律，美國監管機構無法保護美國投資者免受中國採取的損害在美上市中國公司的監管行動的負面影響。

「理論上，美國可以禁止中國公司在美國上市，但只要這些公司在首次公開募股（IPO）時提供了充分的信息披露，美國證監委（SEC）就無權這樣做。」

去年12月，前總統川普簽署了《外國公司問責法案》（HFCAA），法案規定在美上市的中國公司如果連續3年沒有達到美國的審計標准將從美國交易所退市。

滴滴是中國最大的網絡約車平台，占全中國網約車絕大部分市場。中國政府要整肅滴滴網絡安全問題，為什麼不在它來美上市前就阻止其首次公開募股的發生呢？

弗里德說，他懷疑中國是否會關心給美國投資者造成損失。「這就是為什麼它可以對美國上市公司表現得非常激進。如果滴滴在中國上市，中國監管機構在遏制滴滴方面會更加謹慎，因為他們會擔心中國投資者的反彈。」

彭博新聞（Bloomberg）說，希望在美國上市的中國公司現在面臨著向可能的投資者推銷股票的艱巨任務。「隨著北京對滴滴全球公司（中國版的優步）以及最近在華爾街首次亮相的另外兩家中國公司進行調查，全球股票管理人正質疑這個中國日益嚴控大數據所帶來的監管威脅，是否還值得冒險投資。」

還有34家中國公司準備來美上市

根據彭博新聞的數據，今年有多達34家中國或香港公司宣布准備在美國上市現正等待批准，北京對科技行業的最新打壓可能會打擊投資者的情緒。「此類交易一直以創紀錄的速度進行，今年迄今為止，在紐約上市的IPO反映在市值上的價格已超過150億美元。」

《紐約時報》說，中國最大的網約車平台滴滴出行從投資寵兒，變成了中國政府快速整治國內互聯網行業行動的最大新目標。「該行動發出的信息很明確：政府有權管它們，即使在全球運營、即使在海外上市。」

去年金融科技巨頭、阿里巴巴的姊妹公司螞蟻金服首次公開募股被叫停，中國加快了打擊本國互聯網巨頭的步伐。

財經報紙《巴倫》報導，中國政府這場對科技公司整肅的行動還在進行之中。該報引述中國監管機構的話說，政府「將收緊允許中國公司在海外上市的規定，並修改其首次公開募股的批准程序，這可能會阻止像剛剛完成的約車平台滴滴全球這樣的大型中國 IPO 的可能性。」

《巴倫》引述紐約大學法學院兼職教授馬文彥的話說，「對數據越來越嚴格的審查可能會蔓延到其它在美國上市的中國公司，而來自中國和美國的更高的合規要求可能會導致更多的中國科技公司繼續留在國內。」

中概股政策風險太高

「中概股政策風險太高，」郭亞夫說。「今天是滴滴，昨天是阿里，前天是好未來（股票代碼：TAL）、新東方（股票代碼：EDU），大前天是美團（股票代碼：MPNGY），也被修理了一下，總之中國政府加強了對這些公司的監管，那監管當頭，投資人誰還願意去持有這些股票啊？」

郭亞夫認為，滴滴首次公開募股的失敗對整個中概股，乃至中國的資本市場都將造成後果。「從整個中概股來看，滴滴已經給整個中概股雪上加霜，給對中概股有信心的人又當頭潑了冷水，特別是在美國股市，那斯達克連創新高的這種股市一片大好的形勢下，而中概股在連創新低，這對整個中國資本市場都造成了一個傷害。」