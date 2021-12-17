無國界記者組織發表年度報告，顯示全球身陷囹圄的記者人數創下新高，目前遭到拘留的488名記者中，有60名女性，另外有65名記者被扣為人質。圖／擷自無國界記者組織

無國界記者組織發表年度報告，顯示全球身陷囹圄的記者人數創下新高，目前遭到拘留的488名記者中，有60名女性，另外有65名記者被扣為人質。不過，2021年遇害的記者人數為46人，為20年來的新低。

自1995年開始，無國界記者每年發表年度報告，今年因從事新聞工作而遭到拘留的記者人數創下歷年新高。根據無國界記者的紀錄，截至2021年12月中旬，身在獄中的記者和媒體工作者共有488人，較去年同期增加20%。

下列三個國家是造成遭任意拘留人數暴增的主因：緬甸軍方在2021年2月1日發動政變，重新奪回政權；2020年8月，白俄羅斯總統盧卡申科在爭議之中連任，隨後展開大規模鎮壓行動；香港過去曾被視為亞太地區尊重新聞自由的典範，但中國在習近平的領導下逐步收緊對香港特別行政區的控制。

目前共有60名女記者因報導工作入獄，較去年同期增加三分之一（33%），人數也在無國界記者的歷年紀錄上創下新高。中國連續五年蟬連全球最大記者監獄的「寶座」，入獄女記者的人數也是全球之最，目前有19人身在獄中，其中包括健康狀況岌岌可危的張展，她是2021年無國界記者新聞自由獎得主。

目前遭白俄羅斯拘留的女記者（17名）人數比男記者（15 名）多，其中包括位於波蘭的白俄羅斯獨立電視台Belsat記者儲索娃（Daria Chultsova）和安德耶娃（Katsiaryna Andreyeva）。兩人因現場報導未經批准的示威活動被處兩年有期徒刑。被緬甸拘留的53名記者和媒體工作者中則有9名女性。

無國界記者組織秘書長德洛瓦表示：「遭任意拘留的記者人數如此之高，是三個獨裁政權的傑作，反映獨裁政權的勢力在全球升溫、各種危機逐漸累積，而且這些政權肆無忌憚。這也可能是新地緣政治權力關係造成的結果；在這種關係中，威權政權受到的壓力不足以遏制他們進行鎮壓。」

今年的年度報告有一個值得注意的現象：因工作遇害的記者人數下降，2021 年 1月1日至12月1日期間共46人；上一個全年遇害記者人數低於50人的年份已是遙遠的2003年。今年人數下降主要是因為敘利亞、伊拉克、葉門當地的衝突有所趨緩，而且無國界記者等新聞自由組織推動國際社會和各國政府實施保護記者的機制也開始見效。

儘管遇害記者人數明顯下降，平均下來每周仍有將近一名記者因工作而被殺害。經無國界記者查證，2021年遇害記者中65%是遭到蓄意針對和消滅。墨西哥和阿富汗再次成為死亡人數最多的兩個國家：7名記者在墨西哥遇害，阿富汗則有6名。葉門和印度並列第三，過去一年境內各有4名記者遇害。

除了上述數據，2021年的年度報告還點出一些今年最受注目的案例。今年最長的刑期（15年）判給沙烏地阿拉伯的 Ali Aboluhom 和越南的范志勇。喀麥隆的 Amadou Vamoulké和摩洛哥的Ali Anouzla則受到最長、最夜長夢多的無止盡審判。目前仍遭拘留的記者中，年紀最長的幾位包括香港的黎智英（74歲）和伊朗的Kayvan Samimi Behbahani（73歲）。法國記者杜布瓦（Olivier Dubois）4月8日在馬利遭擄為人質至今，是今年唯一被綁架的外國記者。

從1995年開始，無國界記者每年都會根據1月1日到12月1日這段期間的數據，針對記者所遭受的暴力行為和虐行發表年度報告。2021年的數據涵蓋專業和非專業記者及媒體工作者。我們收集到的詳細資訊讓我們可以很肯定，或有十足把握相信：每一位記者被拘留、綁架、失蹤或喪命，都是他們的報導工作直接造成的結果。我們的數據若和其他組織有所不同，很可能是研究方法造成的差異。



無國界記者組織發表年度報告，中國連續五年蟬連全球最大記者監獄的「寶座」。示意圖／擷自無國界記者組織