8月10日，摩根史坦利的經濟學家史蒂芬·羅奇（Stephen S. Roach）（右），發出一篇懺悔文向投資大衆致歉，因為二十五年來，他相信中共終將成為世界經濟霸主。圖／擷自公視新聞影片，維基百科，民報合成

最近，習近平突然對企業下猛藥，美團被罰款十億美元創下記錄，罪名是壟斷，監管企業魔掌伸向卡拉OK、奶粉、美容，各行業，網民說：「不用等美國經濟制裁，習近平先出手制裁中國企業」，警告人民唱歌不准違反統一大業，這個罪名可大了，可以說無邊無界，無法度量，網民直呼離譜，如今，連搞個補習英文，賺小錢的老師，在教室裡上課時，顏面掃地被拖走，如同罪犯。

這場自殘式的經濟革命，嚇壞一堆人，中國股市小韮菜首當其衝，連斷頭跑路都來不及，大韮菜日本軟銀老闆說：「中共監管企業太亂來，決定從中國撤回投資」，還有受傷更慘的是美國，在這次習近平經濟革命中，受害最深，就是連結中概股的美國政府公務員退休基金，操作者當然就是華爾街，川普時代，已經多次示警，投資中國最後會死路一條，可惜華爾街這些高級白領不相信，持續和中國企業手拉手，幫助中企來美國上市搶錢，自己也賺一把，現在恐怕都要賠回去。

自殘式的經濟革命

8月10日，摩根史坦利的經濟學家史蒂芬·羅奇（Stephen S. Roach），發出一篇懺悔文，向投資大衆致歉，因為二十五年來，看錯中國，羅奇是中國崛起，美國衰退的信服者，他相信中共終將成為世界經濟霸主，摩根史坦利帶隊投資中國，被中共視為「自己人」，前年，美中貿易戰如火似荼，老共透過華爾街自己人，企圖搞定川普，可惜川普不吃華爾街這套，所以，華爾街全面壓寶拜登，選後，仍然拉住中國小手不願意放，沒料到一場習近平經濟革命，靠中國來美國上市賺錢的華爾街，全部翻船。

羅奇在7月底受訪時說：老共搞美中經濟硬脫勾，不想用美元，這是美中經濟冷戰開始，羅奇的擔心終於實現，老共總是先下手為強，美國以為中共害怕經濟脫勾，老共就脫勾給你看，大不了人民吃草，這是習近平的戰狼思維，主導這次經濟革命，習近平不只是翻臉，而且在餐廳翻桌，這一招叫先動手，橫豎美國清算武漢病毒來源，這筆帳終究會找到老共頭上，所以，接下來就看那一國先吃草了，拜登剛上台，已經搞定國內基礎建設，這十年足夠餵飽美國人，自己印美元自己用，美國正歡迎美中經濟脫勾，看誰先投降。

按道理，習近平也是經濟博士，這樣惡整中國企業，還真是讓人看不懂，「滴滴出行」被整肅後，一堆司機退出合約，企業面臨完蛋，失業率肯定攀升，同樣整頓補教業，也是製造失業率，可惜沒有任何經濟學家敢在皇帝面前說真話，其中包括習近平經濟大國師林毅夫，國師沒膽子阻擋習近平惡搞經濟，只能持續扮演詐欺師，在企業主面前畫虎爛。

林大師答覆企業主說：西方國家不賣晶片給中國，是他們損失30％市場，中國沒損失，真的這樣嗎？林大師說：「2050年，中國經濟超越美國，到時候，沒人敢掐住中國脖子了。」

大師已經七十有幾了，我不認為他可以活過一百歲，這個死不認帳的預言，居然還有人當場鼓掌，我只能說：中國經濟真的沒救了！



作者指出，中國實施美中經濟脫勾來對抗美國，不想用美元，是美中經濟冷戰開始。示意圖／Pixabay，民報合成