武漢肺炎病毒藉由華航機師從桃園機場旅館傳入台灣，病毒如同來自武漢的共匪和匪諜，突破台灣阻絕於境外的防疫策略，現在匪諜入侵台灣，大家毋須過度恐慌，台灣人民和匪諜的街頭巷戰正式開打，大家要同舟共濟才能擊退來犯匪諜。

首先，信心喊話！一年多來，台灣境外移入加本土確診病例大約1500例，死亡僅僅12例，遠遠低於因車禍死亡人數；在台灣武漢肺炎的死亡率其實不到百分之一；到目前為止在政府、公共衛生和醫療團隊以及全體台灣人民共同努力之下，武漢肺炎總共殺了12人，真的沒有很多，大家不要害怕，不要自己嚇自己，毋恃敵之不來，正恃吾有以待之！

我們台灣人很厲害，雖然我們擁有武漢肺炎死亡率不到百分之一的世界一流醫療，但是我們備而不用，我們現在要用公共衞生擊敗匪諜，不需要用到醫療！

避免密閉空間長時間接觸

武漢肺炎病毒有其特性，由過去一年多來的流行病學資料可以得知，它在密閉空間加上長時間接觸之下最容易傳染；從最早的白牌計程車司機，在密閉的計程車內至少半小時，到部桃醫院的護理師傳染給家人，到這次的萬華阿公店和宜蘭的台式賭場，都是在密閉空間至少半小時以上的長時間接觸才容易傳染。

好像森林野火一様，要在最初的時候立刻撲滅，才能收事半功倍之效；那如何撲滅森林野火？切斷傳播鏈！切斷傳播鏈！切斷傳播鏈！

所以......

不好意思，八大行業的兄弟姊妹們，請休息一下！不好意思，飲食場所也要限制一下！神明保佑善良的台灣人民，咱們在佛寺廟宇外面拜拜，佛祖完全可以感應知道的啦！交通工具完全符合長時間密閉空間的定義，當然也要限制一下！夜市雖然是在戶外，但是過份擁擠，還是休息一下比較安全！賣場超商要供應民生物資，不能禁，否則引發搶購潮更糟糕，但是，也要限制一下！原則上就是不要給民眾太方便，民眾就不會太隨便；超商要實名制、要量體溫、要「找麻煩」，民眾就會不想去；對！就是要讓民眾必要的時候才去！

切斷病毒傳播鏈，病毒就只能宅在宿主體內，兩個星期如果野火不能往外擴散出去，就自動消滅！至於不幸罹患武漢肺炎的民眾怎麼辦？免驚！台灣有健保吃到飽和世界級醫療團隊在後面守護台灣民眾。

武漢肺炎病毒如同匪諜；匪諜進到台灣，我們就餓死匪諜！小心！匪諜就在你身邊，檢舉匪諜，人人有責！帶口罩，勤洗手，人多的地方不要去，有名額的時候，趕緊去打疫苗，勇敢指正不帶口罩的人；就是有人不喜歡帶口罩，他們也不是罪大惡極，如果他們知道出門不帶口罩會被糾正嗆聲，他們就會少出門；大家千萬不要不好意思，嗆聲衛生習慣不好的民眾是在做功德，保護自己也保護他人。

台灣可以再創一個奇蹟！這次如果台灣戰勝武漢肺炎病毒，我們台灣就算擊敗美、日、歐洲，根本就是完封勝；我們台灣早就懶得和那個只會封城不負責任的中國相比較。

面對許多事情，我們除了有卓越的見識之外，更重要的是，必須發揮道德勇氣來撥亂反正；武漢肺炎如果能蓋牌的話，習近平早蓋牌了，根本輪不到蔡英文和陳時中來蓋牌啦，你們這些藍狗在沒有任何證據的情況下，誣陷陳時中隠匿疫情是舔共舔到失心瘋了嗎！

至於封城？是要封三小啦！中國黨大可以回中國去封城；台灣已經進步到標靶治療水平，我們餓死匪諜！台灣和中國根本是兩個水準差很大的國家。



作者指出，武漢肺炎在台灣的傳染，從最早的白牌計程車司機，在密閉的計程車內至少半小時，到部桃醫院的護理師傳染給家人，到這次的萬華阿公店和宜蘭的台式賭場，都是在密閉空間至少半小時以上的長時間接觸才容易傳染。示意圖／Pixabay