2021年，中國公眾和中國國內外的中國問題觀察家們注意到中國共產黨當局對輿論和表達自由的限制和控制，以及對中國網民的信息封鎖達到前所未有的水準，數不勝數的話題成為禁忌話題。在觀察人士看來，這種局面在可見的將來還看不出有好轉的跡象。

在一些觀察家看來，過去一年裡，中共當局全面推行對輿論的控制、對批評意見的封殺。中共不但徹底實行所謂的「七不講」（即媒體和學校不得講普世價值、新聞自由、公民社會、公民權利、中共歷史錯誤、權貴資產階級、司法獨立等七個話題），而且也做到了禁止中國人談論或提起中共所不喜歡的任何話題。

話題禁忌廣泛且隨時擴大

批評者指出，中共當局禁止中國人公開討論的話題範圍寬廣，而且中共當局還可以隨時將禁忌話題範圍擴大。從疫情防控是否應當尊重基本人權乃至顧及人民基本生活，到中國眼下是否有人口危機以及人口危機從何而來，到將香港的一國兩制變成一國一制、對台灣頻繁武力威脅是否明智，到中共對待新疆少數民族的政策是否存在問題，這些話題在中國統統不能在正式的媒體上公開討論。中國網民在網上的非正式意見交流中提及這些話題，輕則被刪帖封號，重則被國安機關威脅。

2021年即將結束之際，中共當局推出所謂的《網路數據安全管理條例（徵求意見稿）》，正式將互聯網時代的中國人鎖定在中共控制的網路內，翻越中共當局設置的互聯網信息封鎖屏障即所謂的防火牆的人將受到正式的法律懲罰。與此同時，中國官方的媒體和官方認可的媒體人則可以在這種信息柏林牆內外自由穿梭。

在中共越來越經常地以所謂的「翻牆罪」對中國公民實行從罰款到判刑等法律處罰之際，中國互聯網上有用戶以謹慎的措辭提出疑問，指出中國是否明顯違反了聯合國世界人權宣言。該宣言第十九條明文規定：「人人有權享有主張和發表意見的自由；此項權利包括持有主張而不受干涉的自由，和通過任何媒介和不論國界尋求、接受和傳遞消息和思想的自由。」但這樣的質疑立即被中共網管當局刪除。

在來自香港的資深媒體人、《開放網》主編金鐘看來，今日中共當局任意限制乃至剝奪人民的表達自由和獲取信息的自由，這種做法是中共由來已久的傳統，是中共政權的立國之本。

金鐘說：「這種手段就叫做專政。所謂的專政有一個很經典的解釋，這就是不受法律限制的國家權力。中國（共產黨已故領袖）毛澤東用四個字來概括：無法無天。對新聞、輿論的控制是無法無天的第一條。這一條做到之後，別的什麼他就都可以為所欲為，來實行無法無天的統治了。」



香港資深媒體人、《開放網》主編金鐘。圖／擷自維基百科，公有領域

一些學者和觀察家指出，中共在還沒有奪取中國大陸政權時就開始在其控制區實行輿論一律，對表達自由進行限制，發表了令中共當局不快的言論的人有可能被砍頭；在中共1949年武裝奪取中國大陸政權之後，輿論一律成為中共當局公開提出的口號和政策。只是在中共已故的強人和獨裁者領袖毛澤東死後，中共當局在1970年代末和1980年代有限地放鬆了對中國人的表達自由的限制。

然而，在過去的30年裡，中共當局又步步收緊了這種限制。研究者指出，隨著互聯網的興起，中共又投入巨大的人力和物力監視和限制中國人通過互聯網進行意見表達和信息交流；自中共新領袖習近平2012年上台以來，這種監視和限制逐年強化，到2021年又到達一個新的頂峰。

言論控制擴展到非政治領域

生活在加拿大的作家和民主人權活動家、長期觀察中國的政治和中共的輿論控制的盛雪說，在過去的一年裡，中共當局對中國人的表達自由方面的限制和剝奪的實例太多，這方面的限制由原先的政治領域擴大到了不涉及政治的領域。

盛雪說，中共當局對人人影視字幕組的打壓讓人覺得有些意外。因為這是一個老百姓沒事看點電影、看看電視、看看國外大片地方，基本上是不直接涉及政治，比如政治評論什麼的。但當局的打壓非常嚴厲。抓了14個人，涉案金額說是六千多萬。這是一個信號，這就是，不管你是在哪個領域，並不是說只要你不涉足新聞媒體領域就可以平安，當局對老百姓的娛樂也開始關注。也就是說，他不要老百姓接觸到不是中共主流的意識形態。這是一個標誌性的事件。



加拿大的作家和民主人權活動家、長期觀察中國的政治和中共的輿論控制的盛雪。圖／擷自維基百科，公有領域

紐約時報中文網發表一篇報導，標題是「為何彭帥事件的中國敘事無法令世界信服」。報導說：「中國政府在控制國內14億人的想法和言論方面，已經變得非常高效。但影響世界其他地區則是另外一回事，（中國著名網球女運動員）彭帥一事恰如其分地證明了這一點。」

「雖然她公開對一名有權勢的前副總理提出了性侵指控，中國的官方媒體和官媒記者搬出了一個又一個證據，來證明這名網球明星平安無恙。國際上的抗議聲音反而越來越大。中國愚笨的反應不但沒有讓世界信服，反而成了一個可寫進教科書的例子，讓人看到中國政府面對它無法通過審查、脅迫來控制的受眾時，在交流上的無能。」

中共言論控制的無能和大能

然而，紐約時報所說的這種無能顯然是一種相對論。因為在控制中共公眾可以看到什麼、可以說什麼方面，中國當局的能力是驚人的。在彭帥成為國際新聞的同時，絕大多數中國人對彭帥提出的指控一無所知，鴉雀無聲。

彭帥事件只是一個例子。觀察家們指出，在中共統治下的中國，眾多中國人對發生在中國國內的涉及他們基本利益的許許多多的大事不知情，對他們作為公民的權利和基本利益如何被侵犯、被損害、對當權者如何濫用權力渾然不知，這些人由此還產生了一種「歲月靜好」的錯覺。

金鐘說：「從長遠來看，現在已經顯現出公眾的視野越來越收窄，越來越狹隘。就像中國老話說的，這叫愚民政策。就是把老百姓弄得越來越愚蠢，什麼也不知，什麼也不懂。」

在當今中國，也有人把這種愚民形容為「吃地溝油的命，操中南海的心」，意思是這樣的人深受中共政權之害，連安全的食用油都買不起或買不到，吃的是從流入地溝的餐館下水提取的油，但他們在中共長期的信息封鎖和洗腦教育之下變得很喜歡站在中共當權者的無視乃至蔑視基本人權和公民權利的立場上說話，想問題。

盛雪認為，這種局面可謂由來已久。她說：「中國（大陸）人已經被閉塞了七十多年了。這不是現在發生的事情。我是1989年出來的。在這裡經常跟華人接觸，明顯地感覺到從中國大陸出來的華人跟香港台灣來的華人是不同的。再跟其他族裔相比也不同。這主要是表現在價值觀上。」

展望新的一年或可見的將來，金鐘認為中共當局的信息封鎖和意識形態灌輸的局面難有改善。他說：「中國大陸的思想禁錮、文化空洞、倒退，這種情況是怎麼造成的？我們先要面對這個問題，是不是？（中共當局）它怎麼就能做到這些？我回答前兩個問題的時候也說了，無非是它（專制獨裁的）政治統治造成的。」