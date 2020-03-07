新光醫院感染科醫師透過視訊技術指導協助採檢，檢體已於6日晚間抵台，新光醫院院長侯勝茂強調，「和台灣做朋友是值得的」。圖/取自指揮中心直播

「Taiwan can help!」中央流行疫情指揮中心今(7)日表示，外交部接獲帛琉官方通知，該國發現一名駐帛琉之美國籍醫護人員疑似感染COVID-19(武漢肺炎)，新光醫院感染科醫師透過視訊技術指導協助採檢，檢體已於6日晚間抵台。指揮官陳時中幽默的表示，視訊協助帛琉採檢體，顯示台灣的醫療水準比「隔空抓藥更厲害!」新光醫院院長侯勝茂強調，「和台灣做朋友是值得的」。

新光醫院院長侯勝茂今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，新光醫院一直幫助台灣友邦帛琉相關醫療照顧，也有醫療人員派駐當地。週三接獲帛琉總統府要求，幫忙一名美國自願工作者到帛琉時發生咳嗽，送至負壓隔離病房但不知是否新冠肺炎，美國大使館原本希望把檢體送回美國本土，但考量距離太遠、耗時，美國大使館和帛琉政府決定讓台灣來幫忙。

侯勝茂說明，透過視訊帛琉醫師一步一步的教導採檢步驟，針對包裹該如何包裝教導。由於擔心醫師使用錯誤，新光醫院也以人體解剖圖示範，我方做一個步驟，對方醫師也跟著做。檢取檢體後，經由密封經我方護理人員坐飛機送回台灣，再送至國家昆陽實驗室檢查。

侯勝茂說，帛琉總統親自從辦公室發了一個公開稱讚台灣做了這件事，由此也可看出，我們的檢驗能力美國人是肯定的，不會一直說要送到美國去，也顯示和台灣做朋友是值得的，TAIWAN CAN HELP！部長率領團隊是全世界典範，WHO不把台灣放進去是他們的錯誤，台灣可以幫忙。

指揮官陳時中說，遠距採檢比以前的隔空抓藥還要更厲害，馬上即使幫忙，一個案例對一個國家是非常大了壓力，透過視訊幫忙是一件很好的事。

指揮中心也說明帛琉求助我方的原委，先是外交部接獲帛琉官方通知，該國發現一名駐帛琉之美國籍醫護人員疑似感染COVID-19(武漢肺炎)，目前已將其安置於隔離病房。我國第一時間接獲通報後，即由新光醫院感染科醫師透過視訊技術指導協助採檢，及安排聯繫檢體運送事宜；檢體已於昨(6)日晚間抵台，並由專人送至疾管署實驗室檢驗，後續檢驗結果將通知帛琉及美國。

指揮中心說，帛琉是距離台灣最近的友邦，也是很多國人會前往旅遊的國家，從過去各項傳染病疫情，到現在的武漢肺炎疫情，都顯示防疫不分國界的重要性。我國自經歷SARS疫情後，即累積豐富的防疫經驗及建立完善的醫療體系，對於協助友邦國家推動防疫工作，責無旁貸，不僅守護該國民眾，也確保我國民眾健康。

指揮中心表示，衷心感謝新光醫院、桃園機場、外交部、財政部關務署及衛福部疾管署等人員協力合作，使帛琉疑似個案檢體採檢及送驗能夠順利完成。