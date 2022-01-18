石川說：我常講一句話，「聽，就是最好的老師」沒有比聽更好。聽，可以聽到聽出別人優點。也可以聽出別人缺點，好的，咱吸取其優點，壞的，咱避免犯同樣錯誤。所以聽才是最好的老師。

石川縱橫廣播界近五十年，打造台語史上歷久彌新的金字招牌。因應時代與時俱進，從聲音到影像、從影像到生活，轄下主持人高達六十多位，「他」被尊稱為廣播教父，惟其實他本人不但處事低調，也不斷地虛心在追求進步。日前年度主持人大會，石川勉勵同仁的一段話：「聽，就是最好的老師」，令人很有感。

石川說，咱是廣播與電視媒體，咱做節目的人，要有所覺悟，要不斷進步、不斷的精益求精，不能停留在原地。不進步就是退步。我和大家勉勵。

過去幾十年來，每次開會我都向主持人講的話：

「咱做節目的人不管大台小台，做一百分或十分，你都有忠實聽眾、或觀眾，攏一定有對你特別執迷的愛護者…；咱不能聽到鼓掌聲，就沉迷而忘了自己要進步，就自我滿足。當你陶醉在掌聲，你就失去進步的動力。這是我經常說的話，今日再提出和大家共勉。聽眾的掌聲對我們當然是很大的鼓勵，但最重要是你能得不得到聽眾的認同。你做節目有無進步。做節目的人，不要攏不聽別人的。」

「聽，就是最好的老師」沒有比聽更好。好的，聽，可以聽出別人的優點，也可以聽出別人的缺點，好的，咱採納吸收其優點。壞的，咱避免犯同樣錯誤。

人的能力有限，除非你不斷吸收新的知識、除非你不斷上進，反之，你的節目只要停頓，就代表你已經退步。石川說，我每天都一直在思索的是，我有沒有進步，每天我都在想如何帶咱這個團隊，可以一直往前越來越好，走出不同的路。所以，我和大家共同勉勵。

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