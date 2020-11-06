目前，中華民國台灣國，這個拼湊的國名，所使用的憲法就是古老的中華民國憲法，台灣要成為正常國家，必須有一部合身的憲法。

制憲公投被打回票

辜寬敏推動的制憲公投，前些日子被中選會打回票，辜老說，「只要活著就會繼續推動」，中選會駁回的理由是，「屬於諮詢性質，要求補正」，但是，明眼人都知道，台灣如果邁向制憲，就是改變現狀的開始，這一點剛好和民進黨政策「維持現狀」背離，當然，改變現狀的背後，還有無法預測的戰爭風險，民進黨政府無法承擔，目前這個黨的理念已經和當年建黨精神大大違背。

民進黨自認現階段是順應民意，而多次的民意調查也顯示，台灣多數人民還習慣維持現狀，明知這種心態是來自對戰爭恐懼，把阻止進步當成保護傘，卻不知道，所謂現狀，無法以一語或一字就能維持，而強者卻每日以武嚇文攻改變現狀，台灣若持續維持現狀，等於是給予中共併吞台灣的時間，但是，能夠理解這一點，必須勇敢踏出這一步，若沒有廣大民意支持，最終也會失敗，當政者甚至害怕因此失去政權，這也是民進黨猶豫再三的主因。

從民調來看，多數人民還是拒絕被中國併吞，希望獨立，又擔心戰爭，所以，還是保持現狀最好。

台派團體很清楚，沒有自己的憲法，台灣就無法成為正常國家，制憲是重要一步，包括國家名稱，國家體制，甚至中台關係，也必須在新憲法中重新定位，這些議題所涉及相當廣泛，統獨問題在憲法中更無法逃避，在目前中台關係緊張時刻，是否必須立即處理，更是見仁見智，而民進黨很顯然不願意現在去惹上制憲馬蜂窩。

說來悲慘，這一部中華民國憲法只能在台灣實施，而且內容更是荒腔走板，不符合現狀，憲法無法遮風擋雨，甚至成了國家安全漏洞破口，回顧中華民國建國後的法治情況，更是一片蒼白。

窮極一生努力制憲的梁啟超說：「沒有憲法就沒有法治」，大清被推翻，民國之後，法治蕩然，被稱為晚清第一大學問家梁啟超最為心急，梁啟超曾經和康有為共事，被視為保皇派，但是戊戌變法失敗後，梁啟超轉身支持革命，民國建立後，因為沒有憲法，所以沒有法治，舉國陷入混亂，後來老袁上台，孫中山退位，梁啟超被聘為司法總長，本想有一番作為，沒想到老袁又走帝制回頭路，梁啟超堅持求去，沒多久，南方的二次革命又來了。

1920年，距今剛好百年，北方軍閥吳佩孚打敗段祺瑞，梁啟超向新政府建議，應該進行國民制憲，到處奔走呼籲，然而高層卻興趣缺缺，沒多久爆發曹錕買票當選總統，吳佩孚卻睜一眼閉一眼，梁啟超心裡知道，制憲無望，痛心寫下：「文者化身為政客，武者蛻變為軍閥，強者謀開國帝王，次者謀為擁戴功臣，帝王之不可復為，退而求為獨裁元首，功臣之不可復得，退而求為割據自雄，所謂制憲云云，反成為盜名竊位者的宣傳口號」，梁啟超幾個文字罵遍當時的軍閥文人，可以說是凌厲致盡。



對於制憲正名，辜寬敏說，「只要活著就會繼續推動」。圖／擷自台灣制憲基金會TNC

台灣必須制憲建國

沒有憲法就沒有法治，梁啟超反省中國無法進入法治社會，最大原因就是宗教，梁啟超說，歐美的法治得以實施，主要是基督信仰，聖經故事所載，語言文字所隱藏，就是一部法典，歐美社會歷經數百年的宗教統治，已經在社會裡植入法律的因素，因此法制可以在歐美國家實施，而法制正好是進步秩序的必要條件，中國正好相反，中國的信仰不是宗教秩序，而是君君臣臣的帝王式人治教訓，上淵者以武力統治百姓，而百姓成為唯命是從的奴僕，缺乏法律規範社會的生活準則，只要飢荒一來，就是一場亂世，中國的無政府亂世時間，比起治世還要漫長，所以中國人所受苦痛，比起任何國家劇烈。

百年前的梁啟超就知道，憲政是法治基礎，可惜等到死亡，中國沒有一部憲法，一直到1946年，蔣介石在美國壓力下，才想到制定憲法，而起草這一部中華民國憲法的就是張君勵，正好是梁啟超的學生，老師的夢被學生完成了，雖然已經過了26年，很可惜，這部憲法無法在中國實施，卻被帶到台灣，成了延續政權的假面具，這又是另外一種哀痛了。

台灣不制憲，無從建國，法治更無從落實，梁啟超用一生的追求，證明了這一點。