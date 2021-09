日前歐洲議會外交委員會壓倒性通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告草案,主張歐盟與台灣應建立更緊密、更牢固的夥伴關係,並指台灣是歐盟在印太地區的重要夥伴和民主盟友;歐盟必須加強與台灣的關係,維護台海和平穩定與民主,並促中國停止破壞對台海穩定的行動。

「台灣問題」逐漸國際化已是大勢所趨,未來的數十年國際正視台灣的存在已是不可逆的事實。然作為台灣人如何思考台灣的存在,台灣人應該有正確的認知,誠實、勇敢的面對「台灣就是台灣」的事實現狀。

事實上,台灣不論使用中華民國是臺灣、中華民國臺灣、中華台北、憲法一中等等障眼法欺矇中共,都無以阻絕紅色中國併吞台灣的企圖。因此,此時正是時候,台灣人應該讓「台灣就是台灣」回歸它真實的面目,也是拆穿、阻絕中共對台灣的肖想,駁斥「台灣是中國的一部分」的荒謬論述。

1945二戰結束,歷史的錯誤導致中華民國代表盟軍接管台灣,但中國國民黨國共內戰敗逃,以武力佔領台灣,實施軍事戒嚴,剝奪台灣人的自由與人權。中華民國毫無正當性、合法性竊占台灣,當然無權代表台灣。即使1951年日本在《舊金山合約》宣佈放棄台灣主權,台灣的法定地位處於「未確定」狀態。國共「內戰」成為中共消滅中華民國台灣的藉口!

台灣不是內戰狀態

拜登說:「台灣不是內戰狀態(not a civil war they’re having on that island)。」但,台灣內部誰在反對這事實?而我們台灣人該如何掌握這契機做什麼?從國際政治與安全體系的角度看,當「台灣不是內戰狀態」成為美國政策時,韓戰以來的「戰略模糊」走向「戰略清晰」。亦即,1950年6月杜魯門所界定的「台灣地位未定論」,將走向「台灣地位確定論」,以解除美國「一個中國政策」對台灣主體性及地緣政治的盲點。

再從台灣國內政治及認同的現況看,台灣內部黨國餘孽的「內戰派」,包含兩岸同屬一個中國、九二共識、兩岸一家親、和平統一中國及共圓中華民族偉大復興中國夢等不同層次的思維論述。持續呼應中國共產黨的一個中國原則,要消滅台灣人的生存權。台灣作為一個「政治實體」,台灣放棄中華民國其理至明。

其次,1978年美國與中華民國斷交,1979年美國國會通過《台灣關係法》之後,就不再用中華民國(ROC)稱呼台灣;《台灣關係法》是美國不再承認中華民國與國民黨政府的地位,已為台灣人民「建立新政府」打開門戶並立下基礎。

早在1972年,耶魯大學法律系副教授麥可‧萊斯曼(Michael Reisman)在耶魯法學雜誌上發表一篇長文,標題為〈誰擁有臺灣:對國際地位的追尋〉(Who Owns Taiwan: A Search for International Title)。當時就呼籲立刻在聯合國監督下舉辦公投,以確認當時島上1500萬居民對於臺灣地位的想法。



耶魯大學法學院 Myres S. McDougal 國際法教授麥可‧萊斯曼(Michael Reisman)圖/擷自Foreign Policy Association2017年影片

「台灣問題」逐漸國際化,中國共產黨即窮盡一切手段,意圖全面覆蓋「台灣認同」。美國外交關係委員會研究員林碧瑩(Bonny Lin)以及塞克斯(David Sacks)撰文表示,中國幾十年來對台灣都是使用「紅蘿蔔與棒子」的策略,一方面誘之以利,一方面武力嚇阻獨立意圖。事實上,對中共而言武統台灣的困難、風險、代價是極高的;但中國正專注於恐嚇、削弱台灣人民的意志,以認知作戰意欲不戰而屈人之兵。

習近平日前對他們的子民喊話:「不想鬥爭不切實際;要丟掉幻想、勇於鬥爭,在原則問題上寸步不讓。」中國共產黨信奉馬克思主義,鼓動階級鬥爭,以洗腦改變人民的心智,打造截然不同的世界新秩序,宣揚領土擴張高喊台海衝突,是典型的國家恐怖主義者。

在瞬息萬變、驚滔駭浪的國際局勢,現實主義的保守機制是不利台灣的。脆弱的台灣民主機制,意欲對抗極權、蠻橫的中國共產黨,顯示台灣反應機制的遲鈍與顢頇,現實主義的保守機制,只想維持權力現狀,是難以適應這個新而更危險紅色中國!是值得民進黨政府思考的議題。

「台灣問題」逐漸國際化已是大勢所趨,台灣人應該誠實、勇敢面對「台灣就是台灣」!