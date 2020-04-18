武漢肺炎病毒起源至今是個謎，美國總統川普已經下令徹查病毒起源地是否為武漢P4實驗室，而2008年諾貝爾醫學獎的呂克·蒙塔尼耶教授（Pr Luc Montagnier）16日接受媒體訪問時表示，目前全球大流行的冠狀病毒（Covid-19）來自武漢實驗室，引發全球震撼。

因研究愛滋病毒獲得2008諾貝爾獎的法國病毒學家蒙塔尼耶教授先是在接受醫學網「pourquoidordeur.fr」訪問時稱，新冠病毒是源於中國武漢實驗室；17日接受法國新聞網站《Cnews》專訪時指出，他自己仍在從事病毒研究，但不一定在實驗室做實驗，他與同事（數學家）通過電腦工作。他說，我們得出了結論是，這個病毒被人操縱了，來自蝙蝠的病毒中，被加入了幾段艾滋病毒基因序列的小片段。

他說，這不是自然病毒，而是專業工作的結果，是分子生物學家做出來的，是一個特別精細的工作，可以說，像鐘錶匠一樣精細。

蒙塔尼耶強調，他的工作就是陳述事實，僅此而已。他不知道操縱這個病毒的人是誰，有什麼目的，他也不指控任何人，可能有人曾想做抗愛滋病的疫苗，把幾個愛滋病毒基因序列小片段加入到冠狀病毒的長段基因序列里。

蒙塔尼耶解釋，病毒遺傳物質是一個長條的核糖核酸ARN，在這個ARN長條上的某些地方，有人加進去一些愛滋病毒小序列片段。這些小片段雖然小，但很重要，它們有可能修改，通過另一種病毒的一段序列，來修改疫苗對接蛋白質。

這樣的說法的確引來不少人反駁，蒙塔尼耶強調，他年紀大了（目前88歲），已經不在圈子裡，但他作為諾貝爾獎得主，可以自由做研究。他說，在我們之前，一個印度非常有名的研究團隊公布了相同的結果，但有人強迫他們撤回了文章。

事實上，《華盛頓郵報》報導也曾引述美國國務院的外交電報指出，美國科學外交官多次前往中國科學院武漢病毒研究所，曾兩次警告武漢病毒研究所存在安全隱患。報導稱，美國外交人員擔心武漢病毒研究所對蝙蝠體內的冠狀病毒的研究可能會引發新的類似SARS的傳染病。

美國Fox News也稱，病毒最初是自然形成的，從蝙蝠轉移到人類身上，而「零號病人」則是一名武漢病毒研究所的工作人員。

而且，美國國務卿Mike Pompeo接受電台節目主持人Hugh Hewitt訪問，被問及中國外交部發言人趙立堅16日反駁病毒是從實驗室洩漏的說法。蓬佩奧說，中國也曾考慮過病毒是否源自武漢病毒研究所。