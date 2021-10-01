2021年9月29下午5點，老牽手從郵局帶來的禮物《絕筆集》，感謝奉獻台灣、敬愛的彭教授，我連夜開始閱讀，到第二天大致看完。

最近在自由時報看到本書的自序，還有為盧世祥兄《我們台灣人》的序文，（我有幸同時認識彭教授與為此書寫序文的兩人），誰會知道是出自98高齡的彭教授之手，真是我台灣之瑰寶。

彭教授成人成名後，才學中文，人生最後一本《絕筆集》，是要獻給教他中文的外省人薩孟武教授，真是有情有義。

我淺談彭教授的政論散文特色：

一. 流暢活潑，淺白易讀。具有現代的華語的通俗性，能有表達思想理念的效果。

二. 邏輯性強，理路分明，能夠鎖住核心。有現在西方語言的訓練。

三. 遣詞用句，精準洗練，偶爾也出現恰到好處的成語，有古漢文的基礎。

1992年彭教授返台，我參加圓山飯店的歡迎餐會，只遠遠的首次看到他，興奮不已。未料不久，我在師大收到一封上下封口貼滿膠帶的怪異掛號信，哇！居然是彭教授的親筆信，他是在自立晚報看到我的〈中國論〉長文的稱讚和期許。文字老到精簡，實高人之筆。後來陸續看他的大作，知道都沒有任何秘書代筆，我的《中國民族主義與文化霸權》，感謝彭老論述性的長序，字字珠璣，皆出於他唯一的右手，他也出席了新書發表會。

台灣民主思想的啟蒙者、推動者，政治法學家先驅，不要忘記彭教授精通多種語文外，也是一位傑出中文的政論家，散文家。



彭明敏教授2021年9月出版的論文集新書「絕筆集」。圖／民報合成