嘉義市某國小代課女教師因教室裝設監視器一事，向校長反映未果，決定離職，後服藥身亡，釀成悲劇。示意圖／擷自公視新聞影片

在人圓月圓的美好季節，嘉義市某國小代課女教師卻因教室裝設監視器一事，向校長反映未果，決定離職。之後，校長為了避免錯誤傳言，決定召開教師臨時會議，並請女教師當場說明離職原因，雙方對話約20分鐘，女教師自覺被霸凌，憤而投訴媒體，同時，也向嘉市府教育處陳情，不料13日被家人發現已離開人世，引發外界高度關注與揣測，嘉市府教育處表示已介入調查，市議會亦於17日通過議員提案，要求市府於十日內提出說明。

此一憾事，至少有七個問題，值得深思：

一、對於在教室安裝監視器，嘉市府應清楚說明其法律規定。事實上，對於在教室安裝監視器，教育部2010年即明白表示不妥，何以這所國小還能安裝呢？決定安裝的行政流程為何？

二、女教師對於在其教室安裝監視器，為文表示：「學校裝設監視器如果是拍我，我會開心到鏡頭比個YA，監視器是為了監控本班特定學生就不大妥。反映後，校方仍堅持要裝設監視器，我認為此舉違反教育意義，恐侵犯學生隱私權，因此選擇離開與本人理念不合的學校」。其實，女教師如此保護學童，不僅不應被漠視，反而應該被讚揚。十年前，筆者曾隨團前往德國國小參訪，進入教室觀察之前，接待人員即說明，請勿拍攝學生臉孔，這是法律規定，家長也這樣要求。然而，我們卻堂而皇之的在教室裝設監視器，並陷教師於絕境。

人命關天 速還女教師公道

三、女教師因與學校立場不同，選擇離去，已萬般委屈，竟在離職前一天，還被要求參加臨時會議，試想：要求一位到任僅月餘的代課教師，在全校教師面前，表述自己的想法，其所遭受的壓力何其巨大？即使驟然離職，可能帶來學校的不便，也應顧慮即將離職老師的心境。

四、國小新生入學之初，在社會化歷程中，問題很多，老師必須費盡心力照顧，因此，安排新任女教師擔任國小一年級導師，學校即應給予最大的協助，弄成這樣，大家心裡都很難過。

五、女教師投訴媒體後，臉書社群也轉貼相關新聞，引發網友熱論，女教師也上網留言說明事情始末，並說：「看完網友留言，我很傷心難過，我不是完美的老師，但絕對是還不錯的老師」。顯然，女教師很在意學校的處置與網友留言。

六、市府向亟重視輿情，然而，對於女教師投訴媒體與網路社群的討論，嘉市府或教育處究竟做何反應，固然不得而知，但讓女教師心生絕望，這是何等殘酷？

七、教育處謂：「已介入調查」，是接到陳情之後馬上調查？還是女教師離世後才開始調查？誰來調查與如何調查，將影響調查結果的獨立與公正，也才能還給女教師公道。

女教師以生命捍衛其所堅信的價值，絕非唯一的好選擇，然而，當教師與校長出現緊張關係時，應有支持系統適時加以有效的關懷與調適，以免釀成悲劇。此外，政治過度介入教育甚至偏離人性，少一些政治，回歸教育本質，教育專業方得以弘揚。愛在校園飛揚，也才不會淪為空談與口號。