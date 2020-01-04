高雄市立委第三選區候選人公辦電視政見發表會，慶富弊案成為攻防焦點。時代力量全國巡迴今4日(六)由屏東出發，隨後轉進高雄，10點30分已在林園市場等徒步掃街拜票，下午將由鳳山展開。晚間七點將在捷運巨蛋1至5號出口間街講。尤值一提的是預定將在17:45-18:15慶富大樓前直播。

慶富弊案舉國矚目，惟最重要的被視為關鍵的陳慶男之子陳偉志竟能落跑出境，至今無影無蹤，日前綠營13位立委在立法院反對繼續重啟調查慶富案，並有委員強硬要求將該案的「弊」字拿掉，相關國會影音並被po在網路與相關社群，包含媒體新聞群組而引發熱議，無黨籍立委候選人湯金全在政見會痛批是「荒腔走板」，並指這是立法權干涉司法權的惡例，不知節制。湯金全強調說：「我當立法委員絕不會做這種事」！國民黨黃昭順也轟慶富案「可恥」。民進黨劉世芳則反擊黃昭順，如認為有弊，就去提告！

※百萬人民挺時代力量全國巡迴（1/4）日來到高雄。全日行程如下

〔活動流程〕

14:30-16:30 鳳山車隊掃街（出發：鳳山區建國路三段167號，陳惠敏競選辦公室）（黃國昌、陳惠敏、林于凱、趙芸菁）

17:45-18:15 慶富大樓前直播（黃國昌）

19:00-21:00 捷運巨蛋站1至5號出口間街講（19:00 可接受訪問）

出席者：立委黃國昌、鳳山立委候選人陳惠敏、不分區立委候選人陳椒華、關心羚、吳佩芸、趙芸菁、詹智鈞、高雄市議員林于凱、黃捷、彰化縣議員吳韋達、陳永興醫師、時代力量副秘書長簡嘉佑、決策委員李柏毅、台北及新北黨部主委陳志明（主持）

(無限期支持黃國昌老師粉專直播)