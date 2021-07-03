美國記者斯諾（Edgar Parks Snow）（右3）在毛澤東建政時問他：「你如何統治幾億人口的中國？」毛說：「很簡單，用繩子把農民綁在土地上。」中國農民人口超過九成，農民不亂，中國就很好統治。圖為斯諾與周恩來夫婦合照。／擷自維基百科，公有領域，民報合成

毛澤東的孫輩毛新宇，在中共百年黨慶發了賀詞：「黨長命百歲」，一下子就被刪了，賀詞意思就是共產黨只能活百歲，擺明了要觸老共眉頭，好在，毛新宇不是一般人，否則已經被關押。

外媒形容百年黨慶，不只是喪事喜辦，根本是「黑幫老大過生日 」，北京戒嚴，宛若鐵籠，人車淨空，飛鳥不入，正是所謂一黨有慶，萬民遭殃。

根據中南海所發佈訊息：有一千多個國家或政黨領袖，發給中共賀電，亞非洲小國家居多，西方民主國家沒半個，但是共產黨很少，連日本共產黨也沒發賀電，蘇共推翻沙皇，開啟共產國際擴張路線，向全球推銷馬克斯，最後只有中共，越共，寮共在亞洲取得勝利，台共的革命也受到國民黨壓制，如今台灣人比較關注的是國民黨態度，看來，國民黨並沒發賀電，但是知名統派領袖包含連戰，宋楚瑜，洪秀柱都發了賀電，在台灣很多藍到發紅的政客，早已忘了老共如何迫害異議人士，如何抓捕法輪功，如何殺人取器，如何對維吾爾族進行種族滅絕，如何滲透武嚇台灣，更別說歷史上的國仇家恨，其實，百年共產黨沒變，過去打地主分土地，現在打富豪收財產，七十年前，打敗國民黨的老共，至今一樣謊言暴力治國，改變的恐怕是這些藍到發紅的人。

老毛並非創黨人，當初的創黨者陳獨秀，因為不滿共產黨利用販毒賺錢搞革命，憤而離黨，卻躲不過國民黨抓捕，若無蔡元培搭救，早早會死於獄中，陳獨秀晚年，國民黨要網羅他從政，被陳獨秀拒絕，陳晚年隱居四川山區，他的日記裡寫下自己的懺悔，是他把共產主義思想帶來中國。

但是，本來國共一家親的現況，在1927年老蔣大力清黨之下，中共雞飛狗跳，高層也因為革命路線不同，陷入鬥爭，老毛反對搞蘇共那套布爾什維克中產階級革命，自己跑到湖南搞農民暴動，毛澤東崇拜洪秀全，認為只有農民革命才可能成功，湖南暴動交出成績單，提升老毛黨內地位，在遵義會議後，毛澤東奪取領導權，打下武裝革命的基礎，簡單講，老毛學習歷史上農民底層起義方式，中共從井崗山作起點，正式收納各地偏鄉，山區裡的土匪強盜集團，擴張編制，落草為寇，對抗國民黨政府。

國共內戰始於1927年清黨時期

1931年，老共在瑞金建立中華蘇維埃共和國，正式分裂中國，自己發行鈔票，在武裝控制的蘇區，建立政府，收取稅金，這一國才是中華人民共和國前身，所以毛澤東在1949年建政時，中華民國並未完全撤出中國，毛澤東對外宣稱：人民共和國並不繼承中華民國，老毛擔心一但繼承，會有償還不了的國債，所以，中共國和中華民國事實上是兩國，到現在也是兩國，四年內戰下來，中共國奪取原屬中華民國99.99%領土，中華民國合法領土只剩金馬列島；現在，貪婪的老共，對台灣人民擁有的土地還是充滿野心，持續製造台灣屬於中國的假歷史。

認真追究：國共內戰早在1927年清黨行動，就已開始，歷經22年，共產黨才吃掉國民黨，老共毀滅香港一國兩制，也是22年，這是奇妙的巧合，2019年，「反送中」運動風起雲湧，我在專欄中說：「港人若無法趁著百萬人上街，一鼓作氣翻倒中共支持的港府，後果會很慘」，果然，老共為了平息反送中運動，釋放出武漢病毒，打壓港人群聚，順利摧毀中英聯合聲明，把香港人關進紅色大牢，如今病毒易放難收，全世界都身陷病毒所製造的苦海中。

美國記者斯諾（Edgar Parks Snow），《紅星照耀中國》（亦稱《西行漫記》）作者，在毛澤東建政時問他：「你如何統治幾億人口的中國」，毛澤東說：「很簡單，用繩子把農民綁在土地上」，確實如此，中國農民人口超過九成，這些傻瓜不亂，中國就很好統治，所以傅斯年說毛澤東只搞愚民專制，百年經過了，中共國由窮翻身致富，卻還是持續搞愚民統治，創造性的謊言，經過數位封鎖，深深綁架中國人，清洗中國人腦袋。

有八成中國人口相信美國釋放武漢病毒，但是二成人口認為：病毒來自中共實驗室，這是歷史上最關鍵時刻，西方國家已經覺醒，只有推翻中共政權，這個世界才有活路，推翻中共的前提，是推倒紅色網路防火牆，讓中國人看到真實世界。

黑幫老大習近平，在天安門廣場叫囂：要處理台灣問題，而世界各國正要處理中共問題，尤其是養大中共政權的美國，現在正在比賽那一方跑得比較快，是老虎？還是養大老虎的西方國家？



2021.7.1中共百年黨慶，北京戒嚴，宛若鐵籠，人車淨空，飛鳥不入，正是所謂一黨有慶，萬民遭殃。圖／擷自公視新聞影片