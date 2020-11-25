拜登在他的家鄉特拉華州威爾明頓市當介紹了他的最高外交政策和國家安全官員。圖／擷自abc影片

可望獲得正式確認的總統當選人拜登星期二宣布，美國「準備好領導世界，而不是退出世界」，這標誌著從即將離任的川普總統過去四年來的「美國優先」信條的重大轉變。

在準備於1月20日就職之際，拜登說，美國「準備好對抗我們的對手，而不是拒絕我們的盟友，並且捍衛我們的價值觀。」

拜登在他的家鄉特拉華州威爾明頓市當介紹了他的最高外交政策和國家安全官員。

他說：「他們體現了我的核心信念，那就是美國在與盟友合作時是最強大的。這就是我們如何在不捲入不必要的軍事衝突的情況下真正保障美國的安全。遏制我們的對手，打擊恐怖分子。」

拜登的人選，尤其是布林肯（Antony Blinken），具有與川普政府截然不同的全球主義觀點。

在川普執政期間，美國經常與長期以來的西方盟友產生分歧，但川普似乎與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）、土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）和朝鮮領導人金正恩相處自在。

拜登說：「美國不僅僅是靠實力，而是用身為榜樣的力量來領導世界。」

拜登說，他宣布的人事任命「不僅將修復，而且將為下一代重新設想美國的外交政策和國家安全。他們會告訴我需要知道的，而不是我想知道的。」

除了布林肯，拜登還任命前國務卿凱利為總統氣候特使，並將成為國家安全委員會的成員。拜登的過渡團隊說，這反映了即將上任的總統將應對氣候變化作為國家安全當的務之急。

拜登還選擇馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）擔任國土安全部部長。他是一名古巴裔美國律師，還曾擔任國土安全部的副部長。如果獲得參議院批准，他將是第一位擔任國土安全部長的拉丁裔和移民。

拜登選擇托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）擔任美國駐聯合國大使。托馬斯-格林菲爾德是一名擁有35年外交經驗的非裔女性，她曾在四大洲任職。拜登將她的角色提升到他的內閣中一個席位，以前的總統也會偶爾給予這個高級別的職位。

拜登還選擇了另一名女性海恩斯（Avril Haines）擔任國家情報總監。她曾任美國中央情報局副局長和副國家安全顧問。如果得到確認，她將成為領導美國情報部門的首位女性。