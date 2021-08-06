美國總統喬∙拜登星期四（8月5日）簽署備忘錄，對部分滯留美國的港人提供「延期強制離境」庇護。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）同日發表的聲明表示，拜登總統採取的這一行動表明在中國持續對香港打壓面前他對香港民眾的強力支持，以及在中國損毀其對香港和國際社會承諾之時美國絕不袖手旁觀的立場。

目前滯留美國的部分香港居民可能因為簽證到期或其它原因，原本必須被美國國土安全部移民局強制離境。拜登總統簽署備忘錄之後，他們可以得到臨時庇護，繼續留在美國生活。拜登總統簽署的備忘錄規定，「延期強制離境」的臨時庇護有效期為18個月，而且在這一期間滯留美國的香港居民可以獲准就業。

莎琪的聲明指出，拜登總統就職以來，美國政府與盟友和夥伴一道，一直清楚表明強力反對中國濫用國家安全法剝奪香港人民的基本權利和自由、侵襲香港的自治並破壞香港剩餘的民主程序與機制。

莎琪表示，鑑於香港出於政治目的的逮捕與審判、對媒體的噤聲以及對選舉和民主反對派的限縮，美國將繼續採取措施支持香港人民。

拜登總統簽署的備忘錄指出，他之所以下令讓部分滯留美國的香港居民「延期強制離境」是因為香港的基本人權和自由已經遭到中國嚴重侵蝕。北京在香港單方面強推國安法已經傷害了基本法以及中英聯合聲明規定的香港人享受的權利與自由。

備忘錄指出，自從國安法去年6月在香港實施以來，港警持續展開出於政治目的的抓捕行動，並依據國安法拘留了至少100位反對派政治人物、活動人士和示威者，指控這些人分裂、顛覆、從事恐怖襲擊以及與外國或境外勢力勾連。香港還有超過1萬人因為參與反政府示威而被捕。

備忘錄指責中國政府一年來持續侵襲香港的自治，破壞其剩餘的民主程序和機制，對學術自由設限並打壓新聞自由。

備忘錄指出，有強大的外交政策理由延遲讓目前滯留美國的香港居民強制離境，而美國奉行的外交政策要將民主價值與外交政策目標相結合，聚焦於在全球捍衛民主和保護人權。備忘錄還說，向被剝奪了自由的香港居民提供庇護對美國在當地的利益有助益。

備忘錄強調，美國對香港人民的支持堅定不移。