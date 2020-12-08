美國國會眾議院星期一（12月7日）通過《香港人民自由與選擇法》（Hong Kong People's Freedom and Choice Act），將為受到政治壓迫的香港人士提供庇護。法案接下來將送交參議院等待表決，多位兩黨參議員對美國之音表示，雖然時間十分緊迫，但他們願意全力支持法案。

眾議院星期一就《香港人民自由與選擇法》進行全體院會表決。法案獲得民主、共和兩黨迅速且一致的通過。這象徵法案在完成立法程序的道路上往前邁進一大步。法案接下來將遞交參議院，在通過國會參眾兩院後，方得以遞交到白宮，由總統簽署生效。

與共和黨聯邦眾議員金辛格（Rep. Adam Kinzinger, R-IL）共同提出這部法案的民主黨聯邦眾議員馬林諾夫斯基（Rep. Tom Malinowski, D-NJ）在星期一院會發言時表示，為受到迫害的香港人提供庇護是一項人道主義行動。

「這是這項法案要做的，我們將為已經在美國的香港人提供臨時庇護，為逃避迫害的香港人加快難民申請。所以這是一個人道主義行動，」曾擔任國務院主管民主、人權和勞工事務助理國務卿的馬林諾夫斯基眾議員說，「但實際上其意義遠遠超出人道主義行動。這是阻止中國破壞香港的最佳方式。「

北京當局上周大動作對多位香港民主派活動人士進行秋後算賬。前香港眾志的黃之鋒、林朗彥和周庭近日被法院依「煽惑他人參與非法集會」被判處入獄7至13個半月，香港壹傳媒創辦人黎智英被控詐欺罪不准保釋，還押至明年四月。

眾議院外交委員會首席共和黨成員麥考爾（Rep. Michael McCaul, R-TX）也在致詞時提到這些打壓動作正是敦促美國盡快採取行動的催化劑。

「上星期我們得知活動人士黃之鋒被判13個月監禁，只因為他要求得到承諾給他的自由，其他活動人士，周庭，林朗彥也被判10個月監禁。 這就是中國共產黨的真面目，它是自由的敵人，是自己人民的殘酷壓迫者，」麥考爾說道。

法案為在美港人提供「臨時保護身份」

根據編號HR8428《香港人民自由與選擇法》，美國政府將為目前已持簽證在美國，但返回香港可能面臨政治迫害的香港人提供「臨時保護身份」（Temporary Protected Status）。法案還將加速處理為逃離政治迫害的香港居民赴美難民申請程序，並將此類別申請排除在美國每年整體難民接收人數限制之外。

此外，即使美國撤銷部分或全部香港的經貿特殊地位待遇，法案將在移民政策類別上將香港有別於中國大陸的移民申請。法案同時將推動國際合作，特別是鼓勵理念相近的盟國為受到北京壓迫的香港人提供庇護。

參議院兩黨成員表示願大力支持

儘管在眾議院成功過關，法案接下來還必須在聖誕節假期休會前，也就是12月18日之前獲得參議院表決通過，才能正式送交白宮等待總統簽署成法。

就目前參議院議程而言，法案要在趕在年底休會前獲得參議院通關，難度依然不小。

在參議院方面大力推動有關法案的共和黨聯邦參議員魯比奧（Sen. Marco Rubio, R-FL）對美國之音表示，目前最快的方法是必須獲得無異議的表決通過。

「現階段必須採取程序來通過法案，沒有任何人對法案表示反對，直接無異議通過，」身兼參議院情報委員會代理主席和美國國會暨行政當局中國委員會（CECC）共同主席的魯比奧參議員說，「還是有希望（通過），但顯然，時間上對我們是很不利的。」

參議院外交委員會首席民主黨議員梅南德斯（Sen. Bob Menendez, D-NJ）在眾議院通過法案後告訴美國之音，如果法案有機會在參議院議程結束前送到院會進行表決，他會支持法案。

「我們時間不多了，此刻這真的必須以無異議通過的方式才能推動,」梅南德斯參議員說，「當然，我從來不確定川普總統在移民問題上的立場，即使像是這樣一個很合理的法案，我也不確定行政部門或共和黨成員是否會支持，但如果真的能送到院會表決，我肯定會支持。」

「我們發出一個強烈的信息：我們支持民主訴求，」梅南德斯對美國之音說。

作為參議院民主黨人在外交政策上的領袖，梅南德斯在國會時常針對中國有關議題與共和黨展開合作，包括支持新疆維吾爾少數民族穆斯林、西藏等人權訴求、提出多項跨黨派法案力挺台灣國際空間，以及為香港爭取自由民主訴求的抗議者發聲。

「令人訝異的是，本世紀的這個時候，我們談論的是一個從極具活力的自由開放社會，他們自我管理並且意識到自己人民的渴望，居然演變成我們在討論他們變成難民。這是一個令人驚嘆的轉折，一個令人悲哀的轉折，」梅南德斯對美國之音說道。

主張在中國議題上採取強硬政策的共和黨聯邦參議員布萊克本（Sen. Marsha Blackburn, R-TN）在接受美國之音採訪時回應，只要法案送到參議院，她會支持對受到北京壓迫的香港人提供保護的政策。

「我們對香港的情況感到非常擔憂，我們對香港的自由鬥士以及中國共產黨如何對待他們、如何迫害他們感到非常擔憂，」布萊克本說，「我們會了解眾議院送過來的法案內容，我們期待能確保對中國共產黨追究責任。」

「是的，我會支持法案，」參議院外交委員會民主黨成員沙希恩（Sen. Jeanne Shaheen, D-NH）在得知法案在眾議院取得進展後對美國之音表示。不過，沙希恩提到，現在時間緊迫，她沒有把握參議院是否有機會能在議期結束前對此進行表決。

美國務院宣布對中共高官實施新制裁

美國國會眾議院以團結一致的姿態通過為香港人民提供保護的《香港人民自由與選擇法》的同一天，國務院發表聲明，宣布對中共操控的全國人大常委會的14名副委員長進行製裁，懲罰他們早前在人大常委會決議剝奪香港立法會4位民主派議員的資格所起的作用。

繼幾個月前美國就北京在香港強推「港版國安法」制裁中港高官之後，美國政府再次制裁中共官員。此次被制裁者都是人大副委員長，包括王晨、曹建明、張春賢、沈躍躍、吉炳軒、艾力更‧依明巴海、萬鄂湘、陳竺、王東明、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、武維華。

由國務卿蓬佩奧發布的聲明說，這些被制裁者及其家人將不得前來美國，他們受美國司法管轄或由美國人擁有或控制的資產將被阻攔（blocked），美國人將被禁止與他們有任何交易。

參議院外交委員會主席里施參議員（Sen. Jim Risch, R-ID）在推特上發文表示支持行政部門的決定。

「我很高興看到中共官員為其破壞香港自治的行動而受到新一輪制裁，」里施主席在推特上說，「北京必須知道其行為是要付出代價的。香港人民應該得到更好的待遇。」