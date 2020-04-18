壹傳媒創辦人黎智英等14名民主派人士今天遭港警居捕，泛民方面指責這起逮捕行動是港府和北京「秋後算帳」。圖/取自胡志偉臉書

香港電台(RTHK)報導，壹傳媒創辦人黎智英等14名民主派人士今天遭港警居捕，泛民方面指責這起逮捕行動是港府和北京「秋後算帳」。

RTHK報導，這次遭港警拘捕的14位民主派人士包括民主黨李柱銘、楊森、單仲偕、何俊仁；前立法會議員李卓人、區諾軒、吳靄儀及何秀蘭；社民連黃浩銘、梁國雄、吳文遠；壹傳媒創辦人黎智英；民陣副召集人陳皓桓及支聯會蔡耀昌。

報導稱，黎智英下午被一批探員由何文田的大宅帶到九龍城警署；公民黨前立法會議員兼資深大律師吳靄儀，到中區警署接受預約拘捕；社民連秘書長吳文遠在美孚住所被警員帶走。

綜合外媒報導，香港警方指稱他們涉嫌於去年8月18日、10月1日和10月20日在港島及九龍組織和參與非法集結，所有人將於5月18日在東區法院出庭審訊。

泛民陣營對此非常不滿，《香港01》引述民主黨主席胡志偉表示，政府是利用法律上的空檔遏制言論自由，並提及去年8月18日及10月1日的遊行中，雖然警方並無發出不反對通知書，但整個遊行都是和平進行，批評政府拘捕遊行帶頭者，是希望製造寒蟬效應，為社會添煩添亂。

他質疑，今天的拘捕時間過於巧合，目的只是希望令社會噤聲，強調民主派會繼續團結一致對抗惡法。

公民黨黨魁楊岳橋則批評，政府在全民抗疫期間，進行政治上的秋後算帳，做法下流。他認為這起逮捕行動與近日的中聯辦發聲有關。