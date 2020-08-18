美國商務部進一步緊縮對中國華為公司獲取美國技術的限制，並將華為38家附屬公司列入制裁「實體清單」，以阻止華為通過第三方規避美國技術出口禁令的做法。此外，有不少國家表示加入美國政府推行的「乾淨網路」全球倡議，承諾不會在電信網路中使用華為等「不受信任的」中國設備和技術產品。

美國商務部長羅斯在8月17日發布的聲明中說：「就在我們對華為獲取美國技術進行限制的同時，華為及其附屬機構透過與第三方合作，利用美國技術破壞美國的國家安全和外交政策利益。此次多管齊下的行動展現出，我們繼續致力於遏制華為這種做法的能力。」

美國商務部今年5月擴大對中國電信設備製造商華為的出口限制，要求那些依賴美國設備和軟件的外國半導體芯片製造商必須取得美國商務部的特許，才能向華為公司出口芯片產品。不過，美國官員認為，華為通過與第三方的交易，規避美國對其施加的各項出口禁令，繼續獲取美國芯片或通過美國技術和設備製造的芯片產片。

美國商務部工業和安全局（BIS）新增的38個與華為有關聯的「實體」分佈於亞、非、歐、中東和拉美地區的21個國家，除了華為技術（Huawei Technologies）的海外分部外，還涉及華為雲（Huawei Cloud）、華為「開放實驗室」（Huawei OpenLab）以及華為收購的以色列網路公司Toga。美國針對華為的實體清單上的機構數量已經增加到了152家。

美國國務卿蓬佩奧星期一發表聲明，支持商務部強化對華為的制裁措施。他說：「我們不會容忍中國共產黨破壞我們公民隱私、我們企業的知識產權和全球下一代網路安全性的行為。」

他還說：「美國將繼續限制美國對華為及其在實體名單上的附屬公司的大部分出口，這些公司的活動威脅到美國國家安全和國際穩定。我們敦促美國的盟友和夥伴和我們站在一起。」

美國國務院近期發布「乾淨網路」的全球倡議，稱美國將在電信運營商、移動應用程序、應用程序商店、網路雲服務和海底電纜五大領域全面清除「不受信任的」中國設備和技術產品，並呼籲各國仿效。

英國、捷克、波蘭、瑞典、愛沙尼亞、羅馬尼亞、丹麥、拉脫維亞等國家已經選擇在各自的5G網路中不會使用「不可信任的」供應商的產品，包括法國、印度、奧地利、韓國、日本和英國等國的主要電信運營商都已拒絕使用「中國共產黨監控體系下的工具」；加拿大三大電信商也都表示，不會在5G網路中使用華為產品。



美國國務院近期發布「乾淨網路」的全球倡議。圖／擷自美國國務院flickr