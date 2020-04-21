無國界記者週二發布了2020年的年度新聞自由指數報告，中國排名倒數第四，而且關押記者數量高達100人，位居世界冠軍。無國界記者表示，中國資訊審查機制帶來的後果，會影響世界上每個人，呼籲各國不要再堅稱中國的資訊審查只是他們的國內政策。圖／取自中國政府網

無國界記者週二發布了2020年的年度新聞自由指數報告，中國排名倒數第四，而且關押記者數量高達100人，位居世界第一。無國界記者提醒，從中國在武漢疫情爆發初期大規模審查與疫情相關資訊的行為來看，中國資訊審查機制帶來的後果，會影響世界上每個人，呼籲各國不要再堅稱中國的資訊審查只是他們的國內政策。

德國之聲報導，無國界記者週二 (4月21日) 發布《2020世界新聞自由指數報告》，北歐的挪威連續四年居全球之首，而芬蘭丶丹麥丶瑞典與荷蘭則是分居第二至五名。全球新聞自由度墊底的國家排名，北韓是最後一名，中國倒數第四名。

報導引述無國界記者調查，中國過去一年來快速提升資訊監控與審查的機制，並持續迫害與關押記者與部落客，這也導致新聞自由在中國與亞洲面臨前所未有的危險。他們指出，中國當局在2020年2月逮補了至少三名公民記者，藉此隱匿新冠病毒危機，而這點也突顯中國持續透過資訊監控與審查來鞏固權力。

根據無國界記者的統計，目前中國是全球關押記者數目最高的國家，約有100名中國記者遭到監禁，而絕大多數遭監禁的記者都是維吾爾人。

無國界記者東亞辦公室的艾瑋昂指出，中國的資訊監控已不只影響中國人民，而是開始對全球的所有人造成威脅。他告訴德國之聲：「中國的資訊監控與其維持政權的必要有非常密切的關係。而從中國在新冠疫情爆發初期大規模審查與新冠疫情相關資訊的行為來看，便可以瞭解中國資訊審查機制帶來的後果，會影響世界上每個人。所以，各國政府不可能再堅稱中國的資訊審查只是他們的國內政策。」

艾瑋昂對德國之聲表示，台灣與韓國是東亞地區新聞自由的典範，因為兩國是此地區唯二被列為新聞自由度尚可的國家。但「我們非常憂心香港新聞自由度持續惡化的情況。在去年的『反送中』示威活動中，我們看到港警與親中團體持續以暴力對待記者。此外，香港政府也多次在記者會上，拒絕回答媒體的特定提問。這顯示香港政府已將中國政府的利益至於新聞自由之前。」

至於台灣也因媒體內容的發展越來越兩極化，使媒體失信於民，導致台灣的新聞自由排名度微微下滑一名。無國界記者表示，台灣部分持有媒體的財團仍以商業利益為優先考量，這樣的發展也更加突顯台灣的媒體環境出現了公共信任危機。

無國界記者並提及，這次報告的排名與部分國家在新冠疫情中打壓媒體自由的程度有直接關聯。其中，排名177的中國與排名173的伊朗在新冠疫情爆發初期，都在國內進行了廣泛的內容與資訊審查。排名第89的匈牙利則是通過了「冠狀病毒」法案，規定民眾若散播與新冠疫情相關的假消息，最高可能被判處五年有期徒刑。