一名孩子幼童期確診叢狀神經纖維瘤，腫瘤長在眼眶周圍，不僅影響外觀，還出現眼球異常震動，所幸接受治療後腫瘤逐漸縮小、症狀改善，也慢慢走出自卑。臺北醫學大學附設醫院小兒血液腫瘤科主治醫師劉彥麟醫師表示，這類腫瘤會沿著神經、血管生長，可能造成疼痛、肢體活動、視力甚至重要器官功能受損；癌症新藥基金首案挹注納入健保後，至今已有超過70名病友受惠，讓原本治療選擇有限的兒少有機會穩定治療。

不是單純「長一顆瘤」 可能沿神經一路纏繞

劉彥麟醫師表示，叢狀神經纖維瘤是第一型神經纖維瘤（NF1）的常見表現之一，孩子最早可能先出現咖啡牛奶斑，部分患者之後會長出叢狀神經纖維瘤。這類腫瘤不像一般腫塊只長在單一位置，而可能像樹根一樣沿著神經、血管及周邊組織生長，若靠近重要器官，可能造成慢性疼痛、肢體活動障礙、骨骼發育問題，甚至影響視力、聽力或壓迫器官。

兒童期腫瘤生長速度又可能較快，因此即使一開始只有咖啡牛奶斑，也需要定期追蹤。劉彥麟醫師提醒，若孩子走路開始怪怪的、視力出現變化，或其他功能逐漸異常，都應提高警覺。

為何癌藥基金要給付？逾半患者可能難靠手術解決

叢狀神經纖維瘤最棘手之處，在於腫瘤常與神經、血管及重要器官緊密纏繞，部分患者即使開刀也難以完整切除，甚至面臨復發或功能受損風險，過去治療選擇相對有限。

隨著口服標靶治療出現，台灣先透過恩慈專案提供部分病友使用，之後更成為癌症新藥基金首案挹注納入健保給付，至今已有超過70名病友受惠，也降低家庭長期治療的經濟負擔。

台灣49名接受口服標靶治療的兒童資料顯示，追蹤約半年至3年多，約9成病友腫瘤維持穩定或縮小，其中約半數達到臨床定義的腫瘤縮小反應；原本有疼痛的病友，多數疼痛分數也下降，部分患者的運動功能、視力或聽力獲得改善。

健保資源投入重症罕病 關鍵是讓治療不要中斷

台灣小兒神經醫學會理事長陳錫洲醫師表示，對無法手術且已有症狀的叢狀神經纖維瘤患者，現在已有進一步治療選擇，但疾病照護是一場長期賽跑，即使腫瘤縮小、病況穩定，追蹤仍不能中斷。

叢狀神經纖維瘤雖多屬良性，仍有約10%可能惡化為惡性周邊神經鞘瘤，尤其20至40歲更需留意，因此從兒童一路到成年都應持續追蹤。

醫界與病友團體也期盼，未來癌症新藥暫時性支付專款屆期後，能順利銜接常規健保給付，避免因制度轉換讓治療中斷。對這群可能因腫瘤失去行走、視力或正常生活功能的孩子而言，健保資源投入的意義，不只是「有藥可以吃」，而是讓重症、罕病患者有機會繼續成長、上學與生活。