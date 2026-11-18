保溫杯幾乎天天使用，也會定期清洗，但你真的洗對地方了嗎？胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，杯蓋內一圈不起眼的「橡皮筋」可能成為微生物的溫床，尤其經常盛裝拿鐵、豆漿或含糖飲料的保溫杯，更要留意清潔，並分享「拆、刷、晾」3步驟，以及密封圈需要更換的4大警訊。

保溫杯杯蓋藏清潔死角 密封圈恐成微生物溫床

黃軒在臉書發文指出，許多人每天上班、開會，隨手就拿起保溫杯喝，卻可能忽略杯蓋內的矽膠或橡膠密封圈。這圈看似不起眼的「橡皮筋」，雖然是保溫杯防止滲漏的重要功臣，卻也是清潔時最容易被遺忘的地方，尤其保溫杯若經常盛裝拿鐵、豆漿或含糖茶飲，液體毛細滲透進溝槽，在密閉保溫的環境下，短短幾小時就能形成黏滑的「生物膜」與黴菌斑。

黃軒提醒，如果發現保溫杯喝水時總有一股悶味，或翻開杯蓋邊緣看見黑點，就應提高警覺，檢查是否有污垢殘留或發黴情形。

保溫杯怎麼洗才乾淨？醫教「拆、刷、晾」3步驟

針對保溫杯的清潔方式，黃軒提出「拆、刷、晾」3字訣，強調不只杯身要洗乾淨，杯蓋、飲水口及密封圈也不能忽略。

第一步：拆開密封圈

清洗前應先查看產品說明書，確認密封圈是否可以拆卸，並記住正反面及卡槽位置；若產品標示為一體成型或不可拆卸，切勿使用尖銳工具硬挑，以免刮傷矽膠表面，產生細微裂痕，反而讓細菌更容易嵌塞。

第二步：溫水搭配中性洗潔劑，仔細刷洗凹槽

黃軒建議，使用溫水、中性洗碗精，搭配軟海綿或細長軟毛刷，例如奶嘴刷、縫隙刷，仔細清潔密封圈內外兩面、杯蓋凹槽及飲水口，去除殘留的油脂與蛋白質。

矽膠具微孔結構，清洗時應避免使用高濃度漂白水長時間浸泡或鋼絲絨猛刷，再充分沖淨。

第三步：徹底晾乾，再重新組裝

黃軒特別提醒，清洗後最忌諱的習慣，就是密封圈還沒乾便直接裝回杯蓋、鎖緊，因為縫隙可能一直留著水分，那等於是在為黴菌打造濕熱培養皿，務必分開放於通風處完全陰乾，再組裝使用。

密封圈出現4大警訊建議換新 茶漬不一定代表發黴

至於什麼時候該換保溫杯密封圈？黃軒指出，若出現以下4種情況，就應考慮更換：

出現洗不掉的黑點、黑斑： 若密封圈出現無法清除的黑色斑點，代表菌菌絲已深入矽膠多孔孔隙。 清洗晾乾仍有異味：代表細菌代謝物與生物膜可能已深入滲透。 材質變硬、龜裂、失去彈性或發黏： 可能是密封圈老化、劣化的徵兆，不僅影響密封效果，且容易釋出碎屑。 杯蓋鎖緊仍持續漏水： 可能代表密封圈已變形或失去彈性。

不過，黃軒也強調，並非密封圈出現顏色變化就一定要丟棄。如果只是均勻的茶漬或咖啡褐色染色，通常與飲品中的多酚、單寧酸有關，只要材質完整、沒有異味或可疑斑點，徹底清潔後仍可繼續使用。

購買替換密封圈時，也應確認原廠品牌型號及尺寸，避免因規格不合，造成漏水或影響保溫效果。

喝完拿鐵、豆漿別放隔夜 保溫杯每次用完都要洗

黃軒提醒，保溫杯每次使用後都應清洗，尤其裝過牛奶、拿鐵、豆漿或含糖飲料，更不能放到隔天才處理，以免殘留物增加清潔難度。

此外，部分保溫杯不建議盛裝乳製飲料，使用前應詳閱產品說明書，確認適合盛裝的飲品種類及清潔方式。