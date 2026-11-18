小米推出全新旗艦手機Xiaomi 18 Pro Series，包含Xiaomi 18 Pro與Xiaomi 18 Pro Max兩款機型，除了搭載徠卡雙2億畫素影像系統、Snapdragon 8 Elite Gen 6系列2nm處理器，也在機身背面加入百變AI背螢幕，提供自拍取景、個人化顯示及日常資訊查看等功能；兩款手機分別採用6.4吋與6.9吋主螢幕，並在相機感光元件、處理器、電池容量及充電功率等配置上有所不同。

雙螢幕設計成為最大特色！2.7吋與2.9吋背螢幕支援120Hz更新率

Xiaomi 18 Pro Series最明顯的設計變化，在於機身背面的百變AI背螢幕；Xiaomi 18 Pro配備2.7吋AMOLED背螢幕，解析度為912 × 596，Xiaomi 18 Pro Max則採用 2.9 吋AMOLED 背螢幕，解析度提升至976 × 596，兩款皆支援最高 120Hz 更新率、120Hz觸控採樣率、400 PPI顯示密度與4,000nits多場景峰值亮度，並採用全亮度DC調光技術，使用者除了能透過背螢幕呈現個人化桌布、查看生活資訊，也能在使用後置主鏡頭自拍時直接預覽構圖。

正面 Xiaomi 18 Pro搭載6.4吋AMOLED螢幕，解析度為2436 × 1120，Xiaomi 18 Pro Max則採用6.9吋AMOLED螢幕，解析度為2624 × 1208，兩款主螢幕皆支援 Xiaomi HyperRGB 2.0顯示技術、1至120Hz LTPO自適應更新率、最高 300Hz 觸控採樣率、BT.2020超廣色域、最低1 nit亮度與4,000 nits峰值亮度，並覆蓋小米龍晶玻璃3.0 。

Xiaomi 18 Pro系列國際版11/25在台灣上市。（圖／News pie新聞派）

徠卡雙2億畫素鏡頭上陣！主相機、潛望式長焦規格有所不同

Xiaomi 18 Pro與Xiaomi 18 Pro Max皆採用徠卡三鏡頭配置，包含2億畫素主鏡頭、2億畫素潛望式長焦鏡頭及5,000萬畫素超廣角鏡頭。Xiaomi 18 Pro主鏡頭搭載1/1.28吋光影獵人 960感光元件，Xiaomi 18 Pro Max則升級為同樣 1/1.28 吋的光影獵人960L，並加入LOFIC HDR技術，改善逆光與複雜光源環境下的明暗細節；兩款皆採用徠卡 Summilux 光學鏡頭，具備23mm等效焦距、f/1.67光圈、16合1大像素技術、2.44μm融合像素、QPD對焦、1G+6P非球面高透鏡組，以及OIS光學防手震。

長焦鏡頭則是兩款手機另一項規格差異！Xiaomi 18 Pro Series皆搭載Samsung HP5感光元件的2億畫素徠卡75mm潛望式長焦鏡頭，支援3.2倍光學變焦、OIS光學防手震，以及最近12cm長焦微距拍攝；不過，Xiaomi 18 Pro Max採用1/1.56吋感光元件與f/1.67光圈，Xiaomi 18 Pro則為1/1.67吋感光元件與 f/2.4光圈。

至於5,000萬畫素徠卡超廣角鏡頭，兩款皆具備17mm等效焦距、f/2.4光圈、102度視角、AF自動對焦及最近5cm超級微距能力，前置自拍鏡頭同樣為5,000萬畫素。

導入「傳奇一瞬」AI影像功能！2nm處理器搭配最高7,050mAh 電池！Xiaomi HyperOS 4強化跨裝置互聯

除了相機硬體，Xiaomi 18 Pro Series也導入「傳奇一瞬」大模型影像功能，透過AI影像演算法模擬相機景深虛化效果，並搭配雲端超清畫質增強技術處理影像細節；系統提供傳奇CCD、黑白膠片及當代經典三種影像風格，分別呈現復古色調、黑白影像與自然色彩等不同視覺效果。影片拍攝方面，兩款手機皆支援後置8K 30fps錄影、 4K 30/60/120fps錄影、 4K Dolby Vision錄影，以及4K 120fps Log格式錄製，另外提供1080p 30/60fps與720p 30fps 錄影；慢動作拍攝支援720p最高1920fps及1080p最高 60fps，前置鏡頭則可錄製最高4K 60fps影片，讓一般生活紀錄及需要後製調色的影像創作都有相對應的拍攝選項。

（圖／News pie新聞派）

核心效能部分，Xiaomi 18 Pro採用Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 處理器，Xiaomi 18 Pro Max則搭載 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6，兩款皆採用台積電2nm製程，整合Qualcomm第四代Oryon CPU架構、Adreno GPU與 Qualcomm AI引擎，規格資料標示 CPU最高時脈可達5GHz 。

電池方面，Xiaomi 18 Pro配備6,000mAh小米澎湃電池，支援90W有線極速快充與50W無線快充，Xiaomi 18 Pro Max則將容量提高至7,050mAh，支援 100W有線極速快充與50W無線快充，兩款皆相容QC及PD等充電協定。

Xiaomi 18 Pro Series搭載Xiaomi HyperOS 4，支援Android 與iOS裝置間的檔案傳輸，以及相容裝置上的螢幕鏡像與跨裝置操作；另提供小米智慧防窺螢幕功能，可針對指定App或通知降低側面觀看時的可見度，並支援透過Google錢包啟用iPASS一卡通服務。

連線規格包含5G、Wi-Fi 7、Bluetooth 6.0、雙藍牙及USB3.2 Gen 1資料傳輸，另配備3D超音波螢幕內指紋辨識、紅外線發射器及X軸線性震動馬達。

音效部分，Xiaomi 18 Pro Max採用立體聲三揚聲器，Xiaomi 18 Pro則為立體聲雙揚聲器，兩款皆支援Dolby Atmos、空間音訊、Hi-Res Audio與Hi-Res Audio Wireless認證。

（本文由 News pie新聞派授權轉載，原文在此）