健保署長陳亮妤遭檢舉，疑似以公務預算中的「媒體宣導費」聘用個人化妝造型人員，引發外界質疑。衛福部長石崇良今（18）日證實，衛福部約在上月收到匿名檢舉函，目前已依程序由相關單位了解、調查。他表示，公務人員相關規範及預算使用都有一定規定，衛福部會秉公處理，「有什麼樣的進度，再跟大家報告」。

疑以媒體宣導費支付妝造費 衛福部收到匿名檢舉

根據媒體報導及檢舉內容，陳亮妤出席健保署公開活動時，疑有化妝造型人員陪同服務，相關費用則被質疑可能來自媒體宣導預算，而非個人自行負擔，因此有人向衛福部政風單位提出檢舉。

石崇良表示，衛福部確實接獲相關檢舉函，目前正按照程序，由相關單位進行了解與調查。

對於公務預算是否可以支應這類費用，石崇良指出，公務人員相關規範以及預算使用都有一定規定，後續就按照既有程序進行調查與認定。

檢舉未具名仍啟動調查 石崇良：沒有統一完成期限

石崇良表示，這份檢舉大約是上個月收到，雖然檢舉函本身沒有具名，但衛福部仍相當重視，因此啟動後續調查程序。

至於何時會有結果，他說，每個案件可取得的資訊及複雜程度不同，因此沒有統一要求必須在特定期限內完成，「一切就按照程序來進行」，有進一步結果會再對外說明。

陳亮妤：公私分明、合法合規 有調查全力配合

針對相關指控，陳亮妤則回應，目前不清楚檢舉內容，但自己一向秉持「公私分明、合法合規」的自我要求。

陳亮妤表示，如果有相關調查，會全力配合，並強調「我有信心」。目前相關疑義仍由衛福部依程序調查中，尚未有最終調查結果。