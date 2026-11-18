小確幸有望放大？民進黨立委郭國文今（18）日質詢時指出，統一發票六獎獎金已35年未調整，建議修法將統一發票給獎經費占營業稅收入的比例，從現行3%提高至5%，預估每年可增加約131億元經費，不僅能提高獎金，也能增加中獎組數。對此，財政部長莊翠雲表示，提高獎金「我想民眾會很高興」，但也坦言，恐影響地方政府的統籌分配稅款。

統一發票最小奬調降至200元後35年未調整

立法院財政委員會今日審查明年度財政部及所屬機關歲入預算，郭國文在質詢時指出，早期統一發票最低獎金曾有400元，後來因預算不足降至200元，至今已超過35年，認為有必要重新檢討獎金制度。

郭國文先前曾建議財政部調降統一發票大獎金額，將資源轉向提高小獎獎金，讓更多民眾享有中獎機會。不過，若要調高六獎獎金，仍須面對經費不足的問題。

根據財政部試算，若將目前六獎200元提高至300元，每年需增加約20.5億元經費；若進一步調高至500元，則每年須增加約61.5億元。

郭國文認為，與其在現有預算中重新分配獎金，不如從制度面增加財源，讓提高獎金及增加中獎機會更具可行性。

立委提修法提高獎金比例 預估每年增加131億元

現行《加值型及非加值型營業稅法》第58條規定，為防止逃漏稅、掌握稅源及推動統一發票制度，財政部應訂定統一發票給獎辦法，相關經費由全年營業稅收入總額提撥3%支應。財政部明年度統一發票給獎預算編列約202億元，較今年增加5.1億元。

郭國文主張修正《營業稅法》第58條，將統一發票給獎經費的提撥比例從3%提高至5%，預估每年可增加約131億元經費，除了提高六獎獎金，也能增加中獎組數。

他並指出，提高統一發票獎金，有助於鼓勵民眾消費時主動索取發票，進一步提升稅務機關掌握稅源的效率。

財長樂見提高獎金 但憂地方統籌分配稅款縮水

對於郭國文提出的修法方向，莊翠雲表示，若將統一發票給獎經費提撥比例從3%提高至5%，確實能增加獎金，也有助於鼓勵民眾索取發票，讓財政部更精確掌握稅源。

不過，她直言，提高獎金「我想民眾會很高興」，但「但是地方政府會說那2%要我們（中央）補給他。」

依新版《財政收支劃分法》規定，營業稅收入扣除1.5%稽徵經費及依法提撥的統一發票獎金後，其餘款項由中央統籌分配地方政府，換言之，若統一發票獎金提撥比例增加2個百分點，原本可供地方政府分配的財源也將相對縮減。

澎湖發票疑遭冒領 財政部：持續檢視雲端發票領獎路徑

此外，立委也關切澎湖10月發生的統一發票疑似冒領案。莊翠雲表示，財政部事後成立緊急專案小組，不論是自行檢視或由外部資安廠商做系統清查，都未發現遭駭客入侵或系統異常，國稅局已主動將案件移送地檢署，目前仍由檢調偵辦。

郭國文提醒，雖然財政部一直強調電腦系統沒問題，檢方認定盜領案的發票是真的，「但財政部又說是盜領，那問題在哪裡？」他強調沒有駭客入侵不代表沒問題，這些問題都會影響政府的公信力。

財政資訊中心主任張文熙則補充，涉案發票主要來自公用事業載具的電信帳單，不一定和本人消費地點有關，這類帳單是依繳費人來給獎，中獎時，電信公司會將中獎發票通知中獎人，若完成雲端發票歸戶，就設到歸戶帳號，若沒設定才要到超商列印再兌獎，才會有模糊空間。莊翠雲表示，將持續檢視載具歸戶及兌獎流程，確保民眾領獎權益。