走進超市想買牛奶，卻發現冷藏櫃裡有鮮乳、長效鮮乳、保久乳，還有低脂、脫脂、無乳糖等不同標示，究竟有什麼差別？

營養師高敏敏說明，市售乳品種類繁多，不同名稱代表的加工方式、保存條件或營養特性各不相同，選購時不必只看品名，應先確認保存方式，再依照自身需求比較蛋白質、鈣質及糖含量，才能挑到適合自己的乳品。

鮮乳、長效鮮乳、保久乳差在哪？

高敏敏指出，鮮乳與長效鮮乳都需要冷藏保存，主要差異在於加工方式及保存期限，其中「長效」代表保存期限較長，但實際處理方式仍應以產品標示為準。

如果希望在家中囤貨，或不方便經常採買，未開封且可常溫保存的保久乳會是較方便的選擇。至於營養價值，鮮乳與保久乳的蛋白質、鈣含量通常相近，但不同品牌及產品仍可能有所差異，建議直接比較包裝上的營養標示。

調味乳先看成分表

除了原味乳品，市面上還有草莓、巧克力等調味乳，以及乳飲品、優酪乳、優格等產品。高敏敏提醒，這些乳品的配方可能不同，不能只看品名或包裝上的營養訴求，就認定蛋白質、鈣質或糖含量較高。

如果想比較兩款產品的蛋白質或鈣含量，應先確認相同的比較基準，例如統一以每100毫升的數值比較，避免因為包裝容量不同而產生誤判。

另外，想知道產品是否添加糖，也應查看成分表。需要注意的是，原味牛奶的營養標示中雖然也會列出「糖」，但其中可能包含牛奶天然存在的乳糖，並不代表一定額外添加砂糖。

低脂、脫脂、無乳糖是什麼？

不少消費者看到低脂、脫脂或無乳糖等標示，容易以為是不同種類的牛奶。高敏敏解釋，這些名稱其實代表不同的產品特性，可以同時出現在同一包裝上。

低脂乳品： 指乳脂肪含量經過調整、低於全脂乳品的產品，蛋白質及鈣不一定比較少。 脫脂乳品： 透過加工降低乳脂肪含量，脂肪含量通常低於低脂乳品，但仍可攝取乳品中的蛋白質及鈣質。 無乳糖乳品： 主要是將乳糖分解或去除，讓乳糖不耐症者有更多選擇，但產品仍可能含有其他糖類，也保留乳蛋白，並非等於無糖或不含乳製品成分。

因此，一盒牛奶同時標示「低脂、無乳糖、保久乳」並不矛盾，因為三種名稱分別代表脂肪含量、乳糖處理方式及保存特性。

牛奶標示百百種怎麼挑？

另外，市面上也可能看到「還原乳」的標示。還原乳是利用乳粉或濃縮乳加水還原製成的乳品。

若想了解一款還原乳能提供多少蛋白質、鈣質，應以產品實際營養標示為準，不要只憑名稱判斷營養價值。

高敏敏提醒，選購乳品時，可以先確認是否需要冷藏、開封後如何保存，再依照自身需求比較蛋白質、鈣質、脂肪及糖含量。無論是鮮乳、保久乳、低脂乳品或優格，都應依照個人飲食習慣與營養需求選擇，不必盲目追求特定名稱或標示。