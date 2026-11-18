抗生素不是「有感染就吃」，更不能自行買來備用。世界衛生組織資料顯示，2023年全球經實驗室確認的常見細菌感染中，約每6例就有1例具有抗藥性。臺大醫院院長余忠仁表示，重大手術、癌症治療及器官移植都仰賴有效的感染預防與治療，一旦碰上抗藥性感染，可使用的藥物選擇就會受限，甚至影響整體治療安全，因此預防感染與正確使用抗生素，其實是在替自己保留未來「有藥可用」的機會。

為何抗藥性這麼可怕？不是人變抗藥、是細菌變難殺

抗生素抗藥性已成全球公共衛生重要威脅。WHO更警示，若沒有及時採取有效防治措施，全球平均壽命到2035年可能因此縮短1.8年。臺大醫院感染管制中心主任王振泰醫師指出，醫療端必須透過感染管制、精準診斷及抗生素管理，先確認感染原因，再選擇適合治療，避免沒有必要的抗生素使用。

台灣感染症醫學會理事長張峰義醫師也提醒，台灣已進入超高齡社會，高齡者、慢性病患者及免疫功能低下者一旦發生抗藥性感染，治療會更加複雜，也可能增加重症與住院風險。

少感染就是第一步 別等生病才想到抗藥性

抗藥性防治不只是「少吃藥」而已，降低感染發生本身也很重要。臺大醫院指出，從感染預防、抗藥性監測到抗生素合理使用都必須同時進行，才能降低抗藥性產生與傳播。

疾管署副署長曾淑慧表示，抗藥性牽涉人類、動物及環境健康，因此政府自2025年啟動「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，由疾管署、食藥署及農業部等跨部會共同推動監測、感染預防及合理用藥。

抗生素不是萬用藥 記住「四不一要」

對一般民眾來說，最重要的就是不要自行判斷「我需要抗生素」。臺大醫院提醒，抗生素並非所有感染都適用，是否需要使用，應交由醫師判斷感染原因與治療需求。

用藥時可記住「四不一要」：不自行購買、不主動要求、不隨意停藥、不與他人共用抗生素，以及依照醫師指示正確使用。

也就是說，醫師沒有開抗生素，不代表「藥開得不夠強」；已經開始服用，也不應因症狀改善就自行停藥，更不要把自己剩下的藥拿給家人朋友使用。

抗生素失效 癌症、手術、器官移植都可能受影響

余忠仁強調，維護抗生素有效性不是只有感染科醫師的工作。現代醫療許多重要治療，都建立在「感染可以被控制」的前提上，一旦抗藥性持續增加，不只是感染比較難治，重大手術、癌症治療及器官移植等醫療安全都可能受到影響。

臺大醫院因此於11月16日至20日舉辦「防疫一體，立即行動—One Health抗生素衛教巴士」展覽，希望讓民眾建立正確觀念：預防感染、不亂用抗生素、需要時依醫囑正確使用，才能讓真正需要抗生素救命時，藥物仍然有效。