正值《中國病毒》肆虐全球引起「反中或反華」仇恨浪潮下，為了「台灣」人民的健康、安全，台灣政府及人民更應該要自信自立，團結一致，大聲疾呼：我們是「台灣人 - Taiwanese」，不是「中國人 - Chinese」，我們的國名是「台灣 - TAIWAN」，不是「Republic of China」(“中華民國”, 其實是 ”中國共和國”）或「Chinese Taipei」。圖/取自台灣正名後援會臉書

全世界除了台灣有先前於2003年曾遭中國SARS病毒肆虐下死亡慘重，及被中國欺騙威脅的教訓與經驗外，其他國家都被中國掌控的WHO所矇騙，他們更隱匿「武漢肺炎」(COVID-19) 的疫情一個多月，因此世界各國都掉以輕心，以致無所適從，使得這次造成全球近一百五十個國家染疫，人心惶惶，且病亡非常慘重(目前約有近廿二萬人感染，近九千人死亡)，因為它是新的冠狀病毒，除了傳染力強外，即使沒有任何的症狀也可以傳染給他人，以致莫測高深，難以應付，若受到感染後，可使肺部迅速纖維化而嚴重影響呼吸功能，況且目前尚無治療方法及疫苗，真是令人惶恐又可怕！

放毒的中國，竟然還厚顏無恥要全力協助世界防疫解毒，並稱中國是全世界最安全的地方

在這麼嚴重的疫災，中國各地以封城的方式，來降低傳染擴散，尤其是在起源地的武漢、湖北各地，因感染肺炎者眾多，但醫療資源及人員有限，我們相信病亡人數相當慘重(至於死亡多少人，當然無法確實得知！因中共官方數據往往謊報，不足採信！)，並在封城約一個半個月，傳染確診者緩和降低後，習大大終於露面親訪並嘉勉武漢防疫的偉大成果，他們竟然還在歌功頌德習皇帝及共產黨的英明領導之下，甚至製造疫情即將平靜歸零、一切要完全復工的昇平假象，他們勇敢堅決地克服了這重大的疫災，更還得意洋洋地誇稱：中國防疫多有效率多成功，還要全力協助正在被病毒肆虐的世界各國防疫，而中國目前是全世界最安全的地方。

中國試圖將病毒源頭誣賴給美國，引起美國總統不滿而直接稱為《Chinese Virus》《中國病毒》或《中華病毒》

但這無恥邪惡地中國政府仍然在耍賴，竟然其外交部發言人趙立堅於3月12日推文，公然指出這個病毒是由美軍帶到武漢，試圖把病毒的源頭賴給美國，而美國國務院並於隔天13日即召見中國駐美國大使，對中國上述誣賴提出正式抗議。當然也引起川普總統相當的不滿，並於16日在推特上說：「美國將會強力支持如航空業等特別受到《中國病毒》影響的產業。我們將比以往更強大！」，這也是川普總統首次直接將「武漢肺炎」或WHO命名的「COVID-19」正名成《Chinese Virus》《中國病毒》或《中華病毒》。

《中國病毒》嚴重肆虐全球近150個國家

而這個《中國病毒》，已經傳染並肆虐著全世界近一百五十個國家，真的搞得世界天翻地覆、人仰馬翻，病亡相當慘重尤其是與中國旅遊或商業密切的國家如：伊朗、韓國、日本及歐洲的義大利、西班牙、法國、英國，而現在歐洲、美國及亞洲各國也還在傳染蔓延中，世界上人心惶恐，更造成世界的經濟停擺衰退，使世界各國股市大幅慘跌！如此耍賴不負責任且邪惡殘酷的中共政權不亡，不只是中國人民的災難，更是全世界的大災難啊！

「台灣」被三十多家國際媒體，稱讚為全球「防疫典範」

而台灣從上次十七年前的SARS 病毒而死亡慘重的教訓及寶貴的經驗下，所以特別提高警覺，由政府迅速成立「中央疫情指揮中心」，並配合民間全面動員，早日防範，積極執行防疫措施，天天在媒體網路呼籲民眾勤洗手、戴口罩、少出入公共場所尤其是密閉空間，從境外的嚴格管控，及境內隔離確診者並有效追蹤可能被傳染者，所以，台灣雖然與這恐怖的《中國病毒》鄰近且往來密切，但確診率及死亡率卻非常低，在世界各國的防疫表現相當優異亮眼！因此，吸引了有三十幾家的國際媒體，及領䄂如以色列、紐西蘭，公開稱讚「台灣」(是”Taiwan”, 而不是 “Republic of China”, 也不是 “Chinese Taipei”」為世界「防疫典範」！

但最近這四天(3月14 - 17日)𥚃，台灣確診突增四十五例，大部份例子是國人到歐洲旅遊回台，是由境外移入，因此，疫情中心立即規定於十九日零時起，禁止所有外國人入境，而本國人入境必需要居家隔離兩週，但值得擔憂的是：由於世界尤其是歐美各國疫情日趨嚴重，國人返台恐有幾萬人，如何有效掌控，將是一大挑戰，無論如何，希望好好嚴格追蹤執行，以堵住台灣防疫的任何破口，確保台灣人民的健康安全並維護世界的「防疫典範」！

《中國病毒》蔓延侵襲世界慘重，引起了「反中排中」或「反華排華」浪潮

這個正在嚴重肆虐世界的《中國病毒》，讓世人一聽或一看到「CHINA或是Chinese」，立即心存「病毒」的恐懼，而台灣及人民這麼多年來，時時受到中國蠻橫無理的「毒害、文攻、武嚇」, 尤其是現在《中國病毒》即「武漢肺炎」的毒害，全世界不少的國家已經掀起了「排中反中」的浪潮，而「台灣人」也時時被捲入這排斥及仇恨的浪潮𥚃，難道「台灣」政府尤其是領導者及人民還要繼續無動於衷，忍氣吞聲，任憑中國的宰割，及世界誣陷的仇恨嗎？

立委呼籲政府重視「正名」，使「台灣」避免被誤解並深受《中國病毒》之害

為了讓台灣人民能夠脫離現在及未來「排中反中」或「排華反華」的浪潮，及免除被這病毒威脅到「台灣」人民的健康與生命，因而促使立委范雲、林宜瑾於最近先後向行政院提出質詢：「中華民國國名(Republic of China)、中華航空(China Airlines)、中央研究院(Academia Sinica，拉丁語，英譯為Chinese Academy)，皆因英譯有「China」或「Chinese」字眼，使得在疫情險峻過程中，「台灣」老是被中國「帶衰」，更引起很多國家的誤解，尤其是使「台灣」深深受到這《中國病毒》的毒害；甚至台灣中央研究院成功發現病毒快速篩檢技術，竟被中國視其成果，因此他們要求政府必須好好予以正視「正名」，以利與「中國」或「中華」明顯區分，免讓「台灣」國人深受其害！

清除所有「中華」名稱的《華毒》，「台灣」才不會《中毒》，沒有《中國病毒》，就能確保「台灣」的健康、安全、生命

正值這《中國病毒》蔓延及嚴重肆虐著全球大部分的國家，所引起的「反中或反華」的仇恨浪潮下，為了「台灣」人民現在及未來的健康、安全與生命，台灣政府及人民更應該要自信自立，團結一致，走向國際，主動出擊，據理力爭，理直氣壯，大聲疾呼：我們是「台灣人 - Taiwanese」，不是「中國人 - Chinese」，我們的國名是「台灣 - TAIWAN」，我們不要也不是「Republic of China」(“中華民國”, 其實是 ”中國共和國”）或「Chinese Taipei」(“中華台北”, 其實是”中國的台北”)，我們跟《Chinese Virus》完全沒有關係，我們非常樂意將有效防止《Chinese Virus》的「台灣典範」或「Taiwanese Model」之防疫措施與經驗，積極協助世界各國，共同分享我們的成果，讓世人更健康更安全！也讓「台灣」清除含有「中華」名稱的《華毒》，否則「台灣」永遠會《中毒》，因為它們都是《Chinese Virus》，若沒有這《中國病毒》，則「台灣」將永保健康永遠安全！台灣加油！台灣人加油！