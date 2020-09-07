農曆7月15日在台灣是中元普渡的大節日，其實這個節日，是源自佛教盂蘭盆經的故事。在佛教徒和日本，多以『盂蘭盆節』紀念之。本來具有孝慈大愛意義的節日，在台灣民間信仰傳說中，卻變成不吉利而且嚇人的『鬼節』。就我所知，也有很多無知民眾，還存在著祭拜討好孤魂野鬼以求自免的迷信心理。實在可惜。

傳說目蓮尊者看到他的母親墮入『餓鬼道』，欲供養其母飯食，入口卻成火炭，終不能得食。目蓮乃哭求佛陀，佛陀開示，須以大功德才能超渡此厄。目蓮乃以盂蘭盆置放花果食物，供奉諸天神佛菩薩，遍及孤魂野鬼，乃得大功德，其母也因此得以進食，並脫離餓鬼道。

在1949年流亡到台灣的『中華民國』，其實名存實亡，有如鬼魂盤據台灣。以『中國國民黨』黨國體制獨裁統治台灣人的『中華民國』，吃銅吃鐵，甚麼都吃。真的很像墮入『餓鬼道』的孤魂野鬼。不幸的是，這個墮入『餓鬼道』的孤魂野鬼卻像是『中華民國』之於台灣一樣，有如命運上的母親一樣難以割捨。2016年第二次政黨輪替，人民開始追討的黨產，在2020年大法官會議裁定『黨產會』以《黨產條例》追徵國民黨不當黨產，合法合理而且具有正當性。入口的國民黨黨產，終於也像火炭一樣，不得不吐出來。

國、民兩黨爭搶「中華民國」神主牌

本來已經名存實亡的『中華民國』現在因為『中國國民黨』失去政權，又失去黨產，可說已經真的死亡了。而作為主要政黨的『國民黨』和『民進黨』，現在有如爭搶財產的子女。看來民進黨已經搶到政權的財產了。本來緊抱『中華民國』神主牌，自以為理所當然的國民黨，在殺母之仇『中華人民共和國』的陰影下，固執其一中立場，加上賣國求榮的媚共傾中行徑，自失立場，也失去民心，更失去擁有這塊神主牌的正當性。本來頗為排斥『中華民國』國號的民進黨，現在居然連『中華民國』這塊神主牌也要搶。民進黨人想通了『中華民國』國號不過是塊神主牌，但是這塊神主牌卻具有強大的無形力量。以前國民黨和民進黨鬥爭時，屢屢祭出這個神主牌，而搶佔上風。現在民進黨居然也在爭奪這塊神主牌。而且因為其抵抗『中華人民共和國』的立場，和實際得到民意支持的執政權，對擁有『中華民國』這塊神主牌，較之國民黨，除了具有堅固的立場和民意基礎之外，又有執政的資源可供支配。如果民進黨能夠從目蓮救母的故事，得到啟示，以無私的大愛精神，多作福國利民的施政，等於供養諸天神佛菩薩，遍及孤魂野鬼。或許因而能夠得到大功德，讓這個墮入餓鬼道的『中華民國』得到超渡。在詭譎多變的國際局勢中，我們不知道台灣人將來要如何超渡『中華民國』。但是目前也只能以大愛之心，謹守立場和分寸，團結民心，步步為營，在國際廣結善緣。有朝一日，或許台灣人建立屬於自己的理想國的日子，很快就會到來。



作者認為民進黨人想通了『中華民國』國號不過是塊神主牌，但是這塊神主牌卻具有強大的無形力量。圖／總統府資料照