自萬華茶藝館爆出確診案例之後，彰化縣的確診人數即緊跟雙北二市之後，逐日增加。示意圖／擷自公視新聞影片

今年已出現三波本土疫情風暴，部桃醫院首先於1月11日爆發群聚事件，接著華航諾富特事件4月20日也爆出第一起機師確診；隨後，萬華茶館、宜蘭遊藝場、獅子會群聚案於5月11日爆出，至26日累計共4855例，其中，又以新北市2278例、台北市1916例、桃園市225例、彰化縣112例為最。此時，媒體竟出現了一些民調，意欲調查縣市長的防疫表現，更聽聞若干縣市政府的所屬轉傳鼓勵投票的訊息，實在難以理解與認同。

彰化縣26個鄉鎮市之中，對於一個居住了50年的員林市，人口十多萬，中小企業甚為發達，群聚附近鄉鎮的橡膠工廠尤為知名，媒體甚至多次報導，員林有四百人以上其銀行存款超過一億元，實際上，人數與金額應更多，堪稱為富裕的小城市，但仍能享受悠遊自在的生活，例如：街道上，仍經常可見廟會或婚喪喜慶的場合；碗粿、蚵仔麵、米苔目、蚵嗲、手工麻糬、肉圓、米糕等更是小市民的最愛，附近的百果山、藤山園步道，每逢周末假日，皆能看見成群結伴上山的遊客，也有高檔的演藝中心、運動中心。然而，隨著24日市區一家養生會館爆出館內六位工作人員全數確診，第一次擔心這個小城市能挺住嗎？

事實上，自萬華茶藝館爆出確診案例之後，彰化縣的確診人數即緊跟雙北二市之後，逐日增加，縣府也每天舉行防疫說明會，王縣長提醒縣民應該注意的事項，諸如：戴口罩、勤洗手、不要群聚等。近日由於一家養生會館爆出驚悚的6人確診，且其中2人是由萬華轉移陣地而來，王縣長更在防疫說明會中呼籲，「很多不必要的人與人連結先不急著做」，既引用了中央指揮中心指揮官陳部長「人與人的連結」的話語，她也使用鄉親熟悉的語句，「先不急著做」，顯示其處事風格。

小鎮風光因疫情蒙上陰影

不過，自從萬華茶藝館爆出確診案例之後，媒體雖曾報導相關單位已追查到失聯的人口，但是，怎不見對其進行居家自主健康管理或必要的處置，卻任令其到處遊走？甚且，彰化縣政府相關單位，諸如：建設處、警察局、消防局、衛生局等，平時即設有跨局處的編組，並定期針對特種行業進行安全、人員等的實地稽查，倘能落實，對於由萬華轉戰到彰化的從業人員，應能收到亡羊補牢之效，可惜，台北市政府既未能做到百分百掌握於先，彰化縣又疏於查訪於後，養生會館的確診案例，就這樣引爆開來。消息傳開的當晚，即有二、三百人，群集醫院，大排長龍等待篩檢，可見大眾的驚慌。小鎮的美麗與風光，頓時蒙上陰影。

嚴重疫情已兵臨城下，與其在意部分媒體所進行的「各縣市首長哪位的防疫表現最好？」民調，不如劍及履及確實做好抗疫工作，以安定民心。倘若染疫人數節節上升，民調卻仍居領先名次，又有何意義？不是一種極大的諷刺嗎？