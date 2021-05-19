台大公衛流病及預醫所教授陳秀熙表示，面對疫情如能嚴格落實學校停課、八大場所關閉，口罩洗手等措施，落實率達到90%以上，就可能在5月20日左右讓高峰過去。圖／擷自公視新聞影片

台大公衛流病及預醫所教授陳秀熙表示，面對疫情如能嚴格落實學校停課、八大場所關閉，口罩洗手等措施，落實率達到90%以上，就可能在5月20日左右讓高峰過去，只有連續三天超過100例，如此或許就不用升到第四級警戒。

陳秀熙在今天舉行的科學防疫線上直播指出，根據目前萬華社區感染情境推估，由於該區群聚大多因沒有戴口罩的近距離接觸造成，目前基礎再生數高達（R0值）高達5.5，代表一人可傳染給5.5人，已很逼近封閉環境之鑽石公主號R0值5.7，顯示目前肆虐全球的英國株傳染力驚人。

陳秀熙強調，由於英國株會導致檢測偽陰性提高，需要極嚴格落實非藥物公衛防疫措施（NPI）。研究模式推估，如果完全不做下列事項，包括：停課、關閉八大場所、戴口罩、勤洗手、公共場所酒精消毒等習慣，預估5月底將達到單日600例以上的高峰。若能落實上述事項的六成，還是有連續52天單日超過百例，如果落實到九成以上，超過百例的日子或許就只有連續三天。

陳秀熙分析，台灣社區群聚感染，4月17日起31天內爆發806名本土社區群聚感染，已經從家戶感染慢慢演變為社區感染。公衛研究團隊認為，主要原因是英國株在無症狀或症狀前期的感染就有很強的傳播力，如果沒辦法做好居家檢疫和自主健康管理，密閉空間近距離接觸如果做不到NPI，社區感染就會像這樣發生。

陳秀熙指出，已知英國變異株會影響檢測工具，因爲美國FDA目前審核檢測工具，都是以棘蛋白編碼的基因序列為目標，所以容易受到基因變異影響準確性，棘蛋白錯誤率已經慢慢提高。過去也看到有案1092，曾經三採陰性才確診，可能與此有關。因此，即使檢驗陰性，也不要放鬆NPI，才能夠避免檢測工具錯誤的導致疫情傳播。