817萬選民的託付是守護台灣，不是要去與中華人民共和國爭中國的代表權，台灣就是台灣，不是嗎？在蔡英文總統第2任期內，希望能配合美國，處理那長久以來懸而未決的中華民國議題，進而確定台灣人民的國家認同，釐清台灣在國際社會的法理地位。圖／蔡英文競選辦公室提供

總統大選舉世關注

1月11日在台灣舉行的正副總統及立委選舉，經過激烈攻防、聲嘶力竭叫陣後後，已經塵埃落定。結果出爐，總統方面民進黨候選人蔡英文以8,170,231（57.1%）票，領先國民黨韓國瑜的5,522,119（38.6%）票，及親民黨宋楚瑜的608,590（4.25%）票。區域立委方面，民進黨46席、國民黨22席、基進黨1席、無黨籍4席。平地原住民，國民黨2席、民進黨1席。山地原住民，民進黨1席、國民黨1席、無黨籍1席。不分區立委方面，民進黨13席、國民黨13席、民眾黨5席、時力黨3席。綜合計算：民進黨61席、國民黨38席、民眾黨5席、時力黨3席、基進黨1席、無黨籍5席共113席。

台灣這場選舉，因為選前已驚動國際社會，有共產與民主陣營勢力的暗中較勁，所以早已未演先轟動，加上卡司陣容超強，參與者有百年難得一見的政治奇才、台灣辣台妹、及官場的大內高手同台演出，還有海內外台灣全民參與，當然引起全球關注。然而，民主時代選舉前，雖然群雄竄起爭先恐後，各各使出渾身解數，透過媒體比聲量、比網紅，就是唯恐被邊緣化。不過政治畢竟不是死板的教條規則，真正有實力、沉得住氣的候選人，才能在最後勝出。現在就讓我們從選舉結果，來回顧這場精彩絕倫，劇力萬鈞的台灣總統國際杯選戰。

夜襲出包引信息火

韓國瑜於2018年，憑著一瓶礦泉水、一碗滷肉飯的招牌，在短短半年內就在高雄颳起寒風。韓流波及全國各地，把當時民進黨執政的各縣市長，打得落花流水拱手讓出大半江山，其氣勢如日沖天，大有不可一世之態。誰知，怎麼會在1年後，不僅擁有高雄市府資源，還擁有百萬意志堅如鋼鐵般的韓粉，卻被昔日九合一手下敗陣苦主蔡英文，以265萬票之落差所擊垮呢？難道真如他在敗選感言所提，「我個人努力不夠、辜負大家對我的期待」？

當然不是。韓國瑜從選戰一開始，就定調要打一場突擊戰。聽他所高聲傳誦的夜襲「只等那信號一亮、只等那信號一響，我們就展開閃電攻擊，打一個轟轟烈烈的勝仗」。選舉期間有時還輕鬆得，沒有任何選戰行程。然而於元月6日，韓國瑜在召開造勢記者會時，親自宣布將於1月9日，在總統府前的凱道，舉行百萬人上街頭造勢活動，他說9日就是密碼啟動日。1月8日下午，韓辦正式通知記者，國民黨將於9日上午召開「抓到了！民進黨介入王立強假共諜案」記者會，將由國民黨副秘書長蔡正元主持，並將做出相關回應與說明。

仙拼仙五眼護台灣

結果，澳洲世紀報與雪梨晨驅報，適時於1月8日當天拋出震撼彈，指稱國民黨副秘書長蔡正元及中國商人孫天群等人，試圖以威脅利誘方式要王立強改變說詞，包括謊稱是遭到民進黨邱義仁收買，放出他是共諜的假消息。原本想要藉機栽贓民進黨，使詐、耍賴，一舉抹黑來打垮民進黨的誠信。誰知人算不如天算，螳螂捕蝉、黄雀在后，一山還有一山高，逼得原本要引爆那夜襲的信號彈息火，最後卻演變成蔡正元不知所云的啞巴彈說明會，即口否認威脅王立強。稱自己並沒從王立強口中聽過，民進黨給錢一事，是孫天群堅稱王立強曾親口說民進黨邱義仁給了一筆錢。害得韓國瑜選前之夜造勢大會的神秘「嘉賓」，變成李佳芬和韓冰，草草收場。其實此刻，選戰輸贏已定，一月11日的投票只是行禮如儀的過場戲。

影響這次總統大選的原因，除了韓國瑜功虧一簣的奇兵策略出包外，香港反送中大遊行激發年青選民積極參與投入選舉，反滲透法發揮嚇阻五毛網軍及地下賭盤威力，五眼聯盟適時救援昭告國民黨蔡正元栽贓鬼計，黑鷹失事國人沉著應變沒有引起社會動盪不安，美國通過一連串友台法案支持台灣，美中經濟貿易衝突轉而關注台灣，這些都給蔡英文勝選帶來加分效果。

民意流失冷暖自知

從開票數據來看，韓國瑜當然並不是唯一在這場選舉中，把一手好牌打爛的高手。頂著同樣是2018年九合一地方大選時，「東奧正名」公投案有476萬投下同意票基礎的喜樂島聯盟，卻在不分立委選舉只拿到29,324票。在一群自命高級知識份子博士們的論政下，台灣正名光環被消耗殆盡，其背後民意快速流失，真是令人慨嘆民意如流水，可以載舟也能覆舟。

國民黨立委不分區提名，一直是圍繞這次韓國瑜敗選的因素之一。但國民黨卻獲得4,723,504票33.36%，與民進黨的4,811,241票33.98%相去無幾，同樣都拿到13席立委。單從得票率來看，吳敦義似乎不應背負敗選原罪。反而是投蔡英文的票數，比投給民進黨整整多出3,358,990票，

這意謂人民真的不認同韓國瑜，並不是完全肯定民進黨或蔡英文，而韓卻還有5,522,119鐵粉。

國際肯定台灣抗中

不過話說回來，國民黨的兩岸關係立場，確實需要重新檢討，究竟台灣是不是臣屬於中國，為什麼至今仍然全黨上下都奉行九二共識？雖然韓國瑜表明不接受一國兩制，除非Over my dead body。但該黨至今依舊名冠中國，國民黨是要落地生根、還是想落葉歸根，其與中國之間隸屬關係，真是到該說清楚講明白的時候了。

選舉結果揭曉後，蔡英文受到國際社會各國元首領袖的道賀，他們都不約而同地恭喜蔡英文博士連任、台灣的總統選舉、肯定台灣人民的民主成就、力抗中國霸權，有些甚至以台灣選民向北京說不為標題。但中國外交部說：「台灣地區選舉是中國的一個地方事務」；國台辦也發表聲明指說，「我們對台大政方針是明確的、一貫的。我們堅持『和平統一、一國兩制』基本方針，堅持一個中國原則，堅決維護國家主權和領土完整，堅決反對任何形式的台獨分裂圖謀和行徑，堅決增進台灣同胞利益福祉」。中國根本不懂民主選舉，自己本身毫無選舉素養，卻要對台灣的總統大選說三道四，真的是厚顏無恥、馬不知臉長。

參與國際走入世界

蔡英文在勝選致詞時說：「藉由每一次的總統大選，台灣人都在告訴全世界，我們有多麼珍惜民主自由的生活方式。誠懇呼籲對岸當局，『和平、對等、民主、對話』。希望北京當局可以理解，民主的台灣、民選的政府，不會屈服於威脅恫嚇。兩岸的相互尊重及良性互動，才符合彼此人民的利益與期待。這場選舉的結果，就是最清楚的答案。選舉已經結束了，所有選舉過程中的衝突，都應該到此為止。我們肩上有更重的責任，眼前有更多的任務。從明天開始，我們還是每一天都努力工作，絕對不會辜負今天投票給我們的人民。』

是的，台灣人民透過民主選舉想要告訴全世界，我們有多麼珍惜民主自由的生活方式，有多麼渴望參與國際、走入世界。現在選舉已經結束，來到眼前的是責任的承擔與歷史的挑戰。有人在大選過後鬆了一口氣說，那美好的仗我已打過可以安心的離去。相信這是很多人的心聲，我也由衷期盼但願如此，可惜定位台灣那真正美好的聖戰還沒來臨。817萬選民的託付是守護台灣，不是要去與中華人民共和國爭中國的代表權，台灣就是台灣，不是嗎？在蔡英文總統第2任期內，希望她能配合美國，處理那長久以來懸而未決的中華民國議題，進而確定台灣人民的國家認同，釐清台灣在國際社會的法理地位。

定位台灣守住民主

中華民國真的擁有台灣的領土主權嗎？聯合國2758號決議，與中華民國有關，但卻與台灣沒有絲毫瓜葛，為何台灣要作繭自纏、把中華民國冠在台灣頭上、自取其辱呢？2005年底筆者曾專函陳水扁總統，懇請慎重處理國家稱號，所得回覆是「中華民國在台灣」乃時下共識。15年的時間已匆匆而過，當今社會仍在「中華民國台灣」打轉，令人不盛噓唏！不要忘了中華民國仍然安坐於聯合國，只是其代表權由中華人民共和國完全合法繼承。今日在台灣的中華民國，究竟是想要日後繼續代表中國、還是台灣？請明確定調。當年陳水扁因朝小野大，有心無力無法處理。現在民進黨國會過半，是完全執政，此時不為更待何時？如果應邀到美國國會去演講時，是要以中華民國總統、中華民國台灣總統、還是台灣總統具名出席？

這次總統大選活動，前後歷時超過半年，勞動千百萬選民的熱情參與，更有遠自世界各地專程歸來投票的僑民，參選團隊競爭過程激烈，但結果卻能平和落幕，守住福爾摩沙美麗的民主堡壘，實屬難能可貴，除了是要感謝上蒼的賜福與庇佑外，台灣人更值得自我肯定引以為豪。希望蔡政府在第2任期，能完成帶領台灣走入世界、參與國際社會和組織。